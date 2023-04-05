Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Haber Global’in konuğu oldu. Ramazan ayında artan et fiyatları hakkında koşan Bakan Nebati, “Toplumda damak değişti. Koyun eti çok ucuz. Ama koyun etini yemiyor. Koyun etini çocuklarımız yemiyor, kokusundan rahatsız oluyor” dedi.

"Dana Eti'nin Yarısı Koyun Eti"

Koyun etinin oldukça ucuz olduğunu söyleyen Bakan Nebati, "Bilerek kasıtlı fiyat artıranlar var. Kasıtlı işler yapılıyor olması ahlaki olarak anormal bununla ilgili düzenlemelerimiz devam ediyor. Bu gibi fahiş gelir elde ediliyorsa, ithalat yoluyla da insanlarımız ucuz ete ulaşmalı" ifadelerini kullandı.

"Sosyal Medyada TT Oldu!"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin koyun eti kokuyor diye çocuklar yemiyor sözleri Twitter'da kısa sürede TT oldu.