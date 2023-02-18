Ekip İstanbul'a dönüş yolunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kıçıdaroğlu’yla Ankara’da CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi ve bölgedeki çalışmalar ve son durumla ilgili bilgi aktardı.

AFAD'ın verdiği Orta Seviye Arama Kurtarma akreditasyonunun sahibi ekibi ve Köpekli Arama Timleri sertifikasına sahip arama köpeği Lena’yla enkaz altından 17 kişiyi sağ olarak çıkaran Kadıköy Belediyesi’nin arama kurtarma ekibi BAK KAdıköy, 15 gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından İstanbul'a döndü. BAK Kadıköy’ün 49 kişiden oluşan ekibi dönüş yolunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara’da CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Buluşmada CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da yer aldı.

“OY İÇİN YAPTILAR ON BİNLERCE İNSANIN HAYATI GİTTİ”

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan BAK Kadıköy’ün anlattıklarını dinleyen Kılıçdaroğlu, çöken binalar arasında daha 8 aylık olan binaların olduğunu ve depremin değil binaların öldürdüğünü söyleyen bir ekip üyesinin sözü üzerine “Bütün bunların sorumlusu siyaset kurumu. İmar affını çıkaran siz misiniz? Hayır. Oy için yaptılar ama on binlerce insanın hayatı gitti. Olayları biraz derinlemesine düşünmemiz gerekiyor. Siyasetin yaşadığı acılardan ders çıkarmadığını gördük.” dedi. Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Afad’ın çalışkan, nitelikli bürokratları var, çalışıyorlar. Deprem haritalarını çıkarmışlar. Risklerin tamamı görünüyor. Ama kimse o raporları dikkate almamış. 20 yıldır önlerinde deprem haritaları, raporlar var ama hiçbir şey yok ortada. Umarım bundan ders çıkarırlar.” dedi.

“GÖSTERDİĞİNİZ ÇABA ÇOK DEĞERLİ”

CHP lideri Kılıçdaroğlu, afet bölgesinde 15 gün boyunca enkaz altında arama kurtarma çalışmaları yürüten BAK Kadıköy ekibine şu sözlerle teşekkür etti: “Büyük bir dramı yaşadınız biliyorum. Acılara tanık oldunuz orada. Benzer acıların artık bu coğrafyada yaşanmaması lazım. Her şeye karşın gösterdiğiniz çaba çok değerli. Bir can bile kurtarmanız çok ama çok değerli. Hepinize yaptığınız çalışma dolayısıyla teşekkür ederim.” dedi.

AFAD’DAN AKREDİTASYON ALAN İLK KAMU KURULUŞU

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı Afad’dan akreditasyon alan ilk kamu kuruluşu olduklarını söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Arama kurtarma takımımız 1999 Depremi'nden sonra kuruldu. Yaklaşık gönüllülerle beraber, arama kurtarmacı olarak 72 kişiler. Bunların büyük bir bölümü belediye personelimiz, bir bölümü de Kadıköy'den gönüllü olarak arama kurtarmaya katılan arkadaşlarımız. Bir de arama kurtarmayı profesyonel olarak yapmayıp arkadaşlara destek veren gönüllülerimiz var. Türkiye'de orta seviyede AFAD'dan akreditasyon alan ilk kamu kuruluşuyuz. Yani belediye değil, ilk kamu kuruluşuyuz.”

“ÇADIR KURMAYA BAŞLADIK”

Odabaşı deprem bölgesinde çalışmaların devam ettiğini aktardı: "Lena Antakya'da bayağı bir enkaz dolaştı. Bir ara da tek kalmıştı, Antakya'daki tek arama kurtarma köpeğiydi, çünkü köpeklerin patileri rahatsızlanmıştı. Depremin ilk anında arkadaşlarımız oraya vardılar. İstanbul'dan giden ve Antakya'da arama kurtarmaya başlayan ilk ekip. Antakya Merkez'de ağırlıklı olarak çalışıldı. Ben 2-3 gün onlarla kaldım ama onların anlatmak istedikleri konular da var. Bizim ayrıca iki ekibimiz şu anda Antakya Merkez'de. Defne ve Samandağ'da gezici aşevlerimiz var. Bugün de Samandağ'ın köylerinde çadır kuruyoruz. Çünkü kent merkezleri boşalmaya başladı. İnsanlar, köye gidiyorlar. Köylerde yaklaşık 35 kişilik bir ekibimiz bugün çadır kurmaya başladı. Bir aşevimiz de Malatya Merkez'de şu anda faal."

BAK KADIKÖY EKİBİ KADIKÖY’E DÖNDÜ

Afetin ilk gününden beri, 15 gün boyunca Hatay’da aralıksız arama kurtarma çalışmaları yürüten ve aralarında iki bebeğin ve 72 yaşında bir yurttaşın olduğu 17 kişiyi enkaz altından sağ olarak kurtaran ekip İstanbul’a döndü. Bölgeyi depremin yaralarını sarmaya devam edecek 100’ün üzerindeki belediye personeli arkadaşlarına emanet ederek gece 22.00 sularında İstanbul’a varan ekibi aileleri ve çalışma arkadaşları karşıladı.

KADIKÖY DEPREMİN YARALARINI SARMAYA DEVAM EDİYOR

Belediye depremden dakikalar sonra harekete geçmiş ve gerek bölgede gerekse Kadıköy’de depremin yaralarını sarmaya başlamıştı. Bir yandan arama kurtarma çalışmaları kesintisiz devam ederken, bir yandan da afet bölgesine Kadıköy'den peş peşe çıkan yardım tırları, ihtiyaç sahiplerine yardım götürdü. Afet bölgesinde 2 Aşevi tırı ve 2 mobil ikram aracı ile sıcak yemek dağıtımı da yapan belediye, tek öğünde günde 10 bin kişiye sıcak yemek servis ediyor. Kadıköy Belediyesi’nin afet bölgesinde bulunan aşevlerindeki yemek yapımına gönüllü şefler de destek veriyor. Medikal ürünlerin de köylere ulaşmasını sağlayan Kadıköy Belediyesi, afette evini kaybedenler için Hatay Samandağ’da çadırlar kurdu. Kadıköy Belediyesi’nin 100’ün üzerindeki personeli deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, deprem bölgesinden kendi olanaklarıyla gelen ve Kadıköy’de yaşayan yakınlarının yanına yerleşen depremzedelerin ihtiyaçlarını da talepler doğrultusunda karşılıyor.

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