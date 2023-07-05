Bu yıl ulusal bir kimlik kazanan offroad branşının yükselen değeri bajada sezonun ilk randevusu 07-09 Temmuz tarihlerinde Düzce Offroad Spor Kulübü (DOSOD) tarafından gerçekleştirilecek. 2023 Türkiye Baja Şampiyonası ilk yarışı olan Baja Prusias, 4 ayrı kategoride 20 araç ve 40 sporcunun katılımı ile 07 Temmuz Cuma günü saat 15.00'de Düzce Valiliği önünde düzenlenecek olan seremonik start ile başlayacak.

ICRYPEX, Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi katkılarıyla düzenlenen yarışın ilk günü 08 Temmuz Cumartesi günü saat 09.30'da başlayacak ve ekipler 71.40 km. uzunluğundaki Akçakoca Bey etabını iki kez geçecekler. İkinci gün 09 Temmuz Pazar sabahı 09.40'da başlayacak ve 61,29 km. uzunluğundaki Konuralp Bey etabının iki kez geçilmesinin ardından 15.20'de son bulacak.

Toplam 394,88 km. uzunluğundaki yarışın ödül töreni 18.00'de Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılacak.