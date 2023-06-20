Örnek No:55*

T.C.BAKIRKÖYGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/23 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/23 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu kaydı: İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, Yenibosna mahallesi, Kuleli mevkii, 9561 parsel, 203.42 m2 yüz ölçümlü, 20/210 Arsa paylı, 1. Kat, 5 nolu bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmaz

İmar durumu: Bakırköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.04.2023 tarihli yazısında, Bahçelievler İlçesi, Çobançeşme Mahallesi, 9561 parsel sayılı yer, 21.06.2009 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında, İkiz Nizam, H: 5 kat yapılaşma koşullarında KONUT ALANI içerisinde kalmaktadır.Belediye imar arşivinde yapılan tetkikte, 15.11.2007 tarih ve 15/20 sayı ile yapı ruhsatı düzenlendiği görülmüştür.

Kıymeti : 1.650.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Beyan Yönetim planı 15/03/2006 (Taşınmazın kaydındaki şerhler beyanlar tapu kaydı gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2023 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2023 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2023 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2023 - 15:00

12/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.