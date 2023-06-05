Örnek No:55*

T.C.BAKIRKÖY(SULH HUKUK MAHKEMELERİ) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/133 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/133 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Bahçelievler İlçe, KOCASİNAN Mahalle/Köy, 4212 Parsel, İstanbul ili,Bahçelievler ilçesi, Kocasinan mahallesi, Tavukçu sokak ile Şehit Hacı Kemal Moğolkoç sokak kesişiminde, Şehit Hacı Kemal Moğolkoç sokaktan 1-3-5-7 kapı nolu Araskent Sitesinde 3 kapı nolu bodrum+zemin+4normal katlı B blok apartmanında 4.normal kat 19 bağımsız bölüm/kapı nolu dairedir. Apartman betonarme karkas tarzda inşaa edilmiş, yaşı yaklaşık 40'ın üzerindedir. antre, salon, iki oda, mutfak koridor, WC ve balkondan oluşmaktadır. balkon açılır kapanır cam balkon ile kapalı hale getirilmiş, pencereler çift camlı PVC ısınma kombi ile sağlanmaktadır. Bürüt 83,00 M2. kullanım alanlı dairenin tavanlarında çatı kaynaklı su akıntısı olduğu gözlemlenmiştir.

Adresi : Kocasinan Mahallesi, Şehit Hacı Kemal Moğolkoç Sokak, Araskent Sitesi No :3 Bahçelievler/İstanbul

Yüzölçümü : 83 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı 21/06/2009 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planı'na göre İkiz Nizam 5 Kat yapılaşma şartlarında,Konut Alanı'nda kalmaktadır.

Kıymeti : 2.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2023 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2023 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2023 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2023 - 10:05

31/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.