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Olay yeri inceleme ve AFAD ekipleri kaza yerinde inceleme ve araştırmalarda bulunurken, otobüsün kaldırılması için İBB tarafından çekici getirildi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Rzayev'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada, fiziksel engelli Hikmet Kaya (51) olay yerinde hayatını kaybederken, Azerbaycan uyruklu Ahmad Rzayev, Cezayir uyruklu Messaouda Mariche, Fatma Oruç, Fehim Aydın ve Yeter Baygın yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, E-5 yan yol Metroport AVM önünde Sefer B. yönetimindeki 34 HY 8280 plakalı İETT otobüsü, kaldırıma çıkarak önce otobüs durağındaki yolculara, ardından bir minibüse çarptı.