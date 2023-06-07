T.C. BAKIRKÖY (SULH HUKUK MAHKEMELERİ) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/134 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/134 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu İstanbul İli Bahçelievler İlçesi Kocasinan Mahallesi 6236 Parselde kayıtlı 339,00 m2 yüzölçümlü zemin kat 6 nolu bağımsız bölüm sayılı mesken nitelikli taşınmaz; ana taşınmaz üzerinde bodrum + zemin + 5 normal kat katlı bina mevcuttur. Dava konusu yer, binanın Zemin katında yer alan tapu kaydına göre 6 nolu dairedir.Binaya girişte da sol tarafta, bananın arka cephesinde yer alan tapu kaydına göre 6 nolu daire olup fiili numaralandırma dairelerden başlatıldığı için kapısında 3 nolu olan dairedir. Daire salon, mutfak, antre, 2 oda, balkon, banyo, wc bölümlerinden ibaret olup net yaklaşık alanı 50 m2'dir. Salon, odalarda zeminler laminant parke, ıslak hacimler eski tip seramik kaplıdır. Tavan ve duvarlar boyalıdır. Pencereler PVC doğarama ve demir korkulukludur. İç mekan kapıları camlı ahşap kapı,dış kapı çelik olup ayrıca demir kapı mevcuttur. Mutfakta tezgah üstü mutfak dolabı mevcut olup tezgah eski tip fayans kaplıdır.Genel anlamda vasatın altında dekorasyon özelliklerine sahip olduğu, tercihe göre kapsamlı bir tadilata ihtiyaç duyacağı takdir edilmiştir.

Adresi : Bahçelievler İlçesi, Siyavuşpaşa Mahallesi Güzide Hanım No:4 D:3 Bahçelievler / İSTANBUL

Yüzölçümü : 339 m2

Arsa Payı : 8/369

İmar Durumu : İnşaat tarzı 21.06.2009 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon

Uygulama İmar Planı'na göre ikiz nizam 6 kat yapılaşma şartlarında, Konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

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