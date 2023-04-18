MHP İstanbul başkanlığının düzenlenlediği iftar programına katılan Bahçeli, ilginç hesaplama yöntemlerine devam ediyor. MHP’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümüyle ilgili 2009 yılında yaptığı hesaplaması halen unutulmayan Bahçeli bugün ise, ''Ben biraz da hesap adamıyım. 3 bölge var İstanbul'da. Toplam milletvekili sayısı 98. 9 artı 8 eşittir 17. Bugün ise 17 Mayıs, hepinizin bildiği gibi Kadir Gecesi. Bu tesadüf müdür?'' diyerek kendisini dinleyenlere seslendi.

Bahçeli 2009’da da MHP’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümünde için yaptığı hesap ise şöyleydi: “2009’u yazarken de iki sıfır var. Dokuzun yanındaki sıfır solda, sildiniz. Kaldı mı 9. 2’nin yanında bir 0 var onu da sildiniz. Kaldı mı 2. Toplayın ne yapar? 11 yapar. 2009’un içerisindeki iki sıfırı da sildiniz. Ne kaldı? 29 kaldı. 11 ile 29'u toplayın, 40 yapar. Ve MHP’nin 40’ıncı yıl dönümü…”

(Yenigün Haber Merkezi)