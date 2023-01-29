Bahçeli, partisinin Amasya Yavuz Selim Meydanı'nda, "Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantıları kapsamında düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türk milletinin altın sırması, gariplerin müşfik sığınağı, hükümran mazilerinin bayraklaşmış yadigarı, şehzadeler yurdu Amasya’da vatandaşlarla bir arada olmaktan kıvanç duyduğunu söyledi.

Amasya'nın 104 yıl önce Milli Mücadele’nin ilk karargahı olduğunun altını çizen Bahçeli, "Milli duyuş, milliyetçi duruş buradan yedi düvele meydan okumuştu. Mustafa Kemal Paşa Amasya’nın merkez olarak seçilme nedenini şöyle açıklamıştı. ‘En uygun yer Amasya’dır. Burası Türklüğün öz kaynaklarından birisidir. Uzun zaman şehzadelerin merkezi olması ile de merkezi idareye intibak itiyadı vardır.’ Amasya iliklerine kadar Türk’tür, milli onurun medarıiftiharıdır, nitekim en buhranlı dönemlerde karar ve hareket mihveri olarak sivrilmiştir. Amasya demek vatana sevdalı yüreklerin mecmuu demektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye’yi zilletin anaforuna çekmek için fırsat kollayanları tanıdıklarını vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Şimdi sizlere soruyorum. Öyle bir cevap veriniz ki bütün muhasım odakları titretin, hepsine Amasya’nın mesajını duyurun, vatana sahip çıkacak mısınız, bayrağa sahip çıkacak mısınız, Türkiye’ye sahip çıkacak mısınız, hakkınıza, haysiyetinize, hukukunuza sahip çıkacak mısınız? Allah sizleri her daim var etsin diyorum. Beraber çok daha güçlüyüz. Birlikte her zorluğu aşmaya muktediriz. Çünkü ayrılıkta azap, birlikte rahmet olduğunu çok iyi biliyoruz. Kim hangi oyunu oynarsa oynasın, kim hangi tuzağı kurarsa kursun, ayrılmayacağız, ayrışmayacağız, aramızda ayrık otu barındırmayacağız, bihakkın saflarımızı sıkı tutacağız, el ele, gönül gönüle Kızılelmaya doğru koşar adım yürüyeceğiz. Yılmayacağız, yıkılmayacağız, yıktırmayacağız, sonunda yükseldikçe yükseleceğiz. Taviz vermeyeceğiz, teslim olmayacağız, tembellik göstermeyeceğiz, mutlaka kazanacağız. Cumhuriyet’in yüzüncü yıl dönümünde cumhurun muhteşem zaferine hep birlikte omuz vereceğiz."