Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen bir iftar programında konuştu. Konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı seçimi için Millet İttifakı'nın ortak adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef aldı.

Bahçeli, konuşmasında Kılıçdaroğlu ve Akşener'in Meclis grup kürsüsünde "sağa sola mermi kovanı atmalarının" demokrasiye saygısızlık olduğunu belirtti. Ayrıca, "vatan ve millet düşmanları ile aynı karede poz veren, ittifak kuranların Türklüğün muhteşem geçmişinde örnekler vermesi sadece bir hezeyandır" şeklinde konuştu.

Bahçeli'nin bu sözleri, özellikle Meral Akşener'in geçtiğimiz günlerde İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik saldırı sonrası yaptığı konuşmada elindeki kovanları yere fırlatması ve "mermilere göğüs gerip, milletimize güneş olacaksınız" ifadesini kullanması sonrası gündeme geldi.

Bahçeli'nin konuşmasında bahsettiği "itifak" ise açık bir şekilde Millet İttifakı'na işaret ediyordu. Millet İttifakı'nın ortak adayı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, geçtiğimiz günlerde Meclis kürsüsünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sert eleştiriler yapmışlardı.

Bahçeli'nin bu açıklamaları, yaklaşan seçim öncesinde siyasi tansiyonun yükselmesi ve tartışmaların artmasıyla birlikte daha da önem kazandı.

Kaynak:AA