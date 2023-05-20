MHP lideri Bahçeli, "Böyle bir süreçte seçim sürecine girilmiştir. Çok sayıda partinin katılımıyla huzur ve güven ortamında yapılmış netice itibariyle de hayırlı bir sonuç alınmıştır. Bu sonuç da 'Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan millet olarak vazgeçmeyeceğiz, seninle yürüyeceğiz, istikrar sürsün' diyerek oy vermiştir. Bu oylar Kahramanmaraş'ta zirveye çıkmış yüzde 71'e çıkmıştır. Yüzde 71'den geriye düşmek yok. 14 Mayıs'ta nasıl gittiysek, 28 Mayıs'ta da öyle sandığa gitmeliyiz. Recep Tayyip Erdoğan'ın 13. Cumhurbaşkanı yapmak mecburiyetindeyiz. Komşu ilin bir çocuğu olarak size bir şey söylemek istiyorum. Karada yüz, denizde yüz, havada yüz şimdi de Kahramanmaraş'ta yüz diyorum." ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ