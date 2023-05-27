Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın 5. ayağında podyumda yer almak istiyor.

MV Agusta Reparto Corse takımı adına mücadele eden Sofuoğlu, 2-4 Haziran'da İtalya'da düzenlenecek 5. ayak yarışın hazırlıklarını Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde sürdürüyor.

Şampiyonanın 4. ayağının ilk yarışında üçüncü olan, ikinci yarışı ise kazanarak ilk defa podyumun zirvesine çıkan Sofuoğlu, başarısını hız kesmeden sürdürmeyi hedefliyor.

"Hedefim belli"

Bahattin Sofuoğlu, yaptığı açıklamada, geçen sezon İspanya'da 5'inci olarak sezonun en iyi derecesini yaptığını söyledi.

Bu sezon ise yine İspanya pistindeki ilk yarışta rakibiyle son düzlüğe kadar kafa kafaya mücadele verdiğini belirten Sofuoğlu, "6 saliseyle öne geçtim. Çizgiyi geçerken de koşucular gibi kafamı uzattım ve podyumda yer almayı başardım." dedi.

Sofuoğlu, yarış sonrasında Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun kendisine hatalarını ve ne yapması gerektiğini söylediğini aktararak, "Yarışa 9. sıradan kalktım. Daha kontrollü sürdüm, lastiğimi harcamamaya, kendimi yormamaya çalıştım. Son tura geldiğimde de elimden geleni yaptım ve yarışı birinci bitirmek nasip oldu. Bu şampiyonadaki ilk birinciliğimdi, çok mutlu oldum. Sürpriz oldu bana da. Yarıştan sonra Türk bayrağını birincilikle dalgalandırmak güzel oldu. İtalya yarışlarına hazırlanıyorum. Bu yarışta pol pozisyonumuz var. İnşallah 2 yarışta da podyum yapmak, yarış kazanmak nasip olur." değerlendirmesinde bulundu.

Sezona istediği gibi başlayamadığını, son yarışla genel klasmanda 15. sıradan 6'ncılığa yükseldiğini kaydeden Sofuoğlu, "Hedefim belli. 'Ya nasip' diyeceğim. Zor ama imkansız değil." ifadesini kullandı. (AA)