Bahar mevsiminde uzun süren, nedensiz yorgunluklar genel olarak “bahar yorgunluğu” olarak adlandırılıyor. Kış aylarında yavaşlayan metabolizmamız, mevsim değişikliği ve havaların ısınması ile kimi zaman adaptasyon sorunu yaşar. Bu durum uykusuzluk, stres, yorgunluk gibi sorunlara neden olur ve insanı sosyal ve psikolojik açıdan olumsuz etkiler.
Bahar yorgunluğunun en belirgin özelliği kişide yorgunluk hissinin birkaç hafta devam etmesidir.
Bahar yorgunluğuyla başa çıkmanın yolları:
-Sebze ve meyve tüketiminizi artırın.
-Kafeinli içeceklerden uzak durun.
-Aşırı miktarda çay tüketmeyin.
-Günde 2 litre su için.
-Tam buğday, çavdar, kepek gibi tahılları tercih edin.
-Ağır ve yağlı yemeklerden uzak durun.
-Gün içinde ara öğünleri atlamayın.
-Fiziksel aktivite yapın.
-Akşam uyumadan önce ve sabah uyandığınızda odanızı havalandırın.
YENİGÜN HABER MERKEZİ