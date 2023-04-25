-Kış mevsiminin donuk renklerini unutun. Koltuğunuzun üzerine yayacağınız renkli bir örtü ya da şal ve renkli yastık kılıflarıyla oturma odanıza baharı getirebilirsiniz.

-Yemek masanızın veya sehpanızın üzerini obje yerine taze çiçeklerle süsleyebilirsiniz. Bir vazo içine koyacağınız çiçekler hem kokularıyla hem görselliğiyle evinize baharı getirecektir.

-Halılarınızı kaldırarak yere ince otantik bir kilim serebilirsiniz.

-Koyu renk tül veya perde yerine, bahar güneşini içeri geçiren beyaz veya renkli tüller ve perdeler kullanabilirsiniz.

-Yaz ve bahar dekorasyonunun öne çıkan detaylarından biri de hasır ve ahşap objeler. Cam veya seramik objeler yerine bambunun ve ahşabın sıcaklığını evinize yayabilirsiniz.

YENİGÜN HABER MERKEZİ