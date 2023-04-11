10 – 30 Nisan tarihleri arasında sürecek kampanyada birçok üründe vade farksız taksit ve hediye fırsatları sunuluyor.

HUAWEI’nin tüketicilere sunduğu fırsatlar devam ediyor. Baharın gelişiyle birlikte kendine ve dostlarına hediye almak isteyen tüketicileri düşünen HUAWEI, ürünlerde fiyat avantajı sunarken, tüketiciye ek satın alım fırsatları da yaratıyor. Kampanya süresince Huawei’nin en iyi ve en yeni cihazları, özellikle ikili satın alımlarda büyük indirime giriyor.

Huawei’nin en yeni, dünyanın da en iyi fotoğraf çeken telefonlarından biri olan Huawei Mate 50 Pro, 35.999 TL fiyatının yanı sıra 3.000 TL doğrudan indirim ve 450 TL kupon indirimi alıyor. Yanında 1.899 TL değerinde Watch Fit, 999 TL değerinde 66W Super Charge ve 999 TL değerinde 1 yıl uzatılmış garanti hediye ediliyor. Beraber ikili alımlarda 1.750 TL indirimli Watch Fit 2 gümüş, 1.850 TL indirimli Watch GT3 SE ve 550 TL indirimli Matepad SE tablet alınabiliyor. Watch Ultimate Keşif Siyahı ve Titanyum Kayış alındığında fiyatı 16.999 TL oluyor.

Huawei’nin en yeni ve en güçlü ultra taşınabilir bilgisayarı MateBook X Pro 39.999 TL fiyatı üzerine 10.000 TL net indirim ve 450 TL kupon indirimi alıyor. 999 TL değerinde Bluetooth Mouse ve 799 TL değerinde Koruyucu Dizüstü PC Kılıfı hediye ediliyor. İkili alımlarda 500 TL indirimli Matepad SE tablet seçeneği sunuluyor.

Huawei’nin üretkenlik tableti MatePad Pro 12.6 14.999 TL fiyatı üzerine 5.000 TL net indirim ve 450 TL kupon indirimi alıyor. 999 TL değerinde Bluetooth Mouse, 999 TL değerinde Swift Bilgisayar Sırt Çantası ve 1.499 TL değerinde Matepad Serisi Kalem hediye ediliyor. İkili alımlarda 550 TL indirimli Matepad SE tablet ve 700 TL indirimli Watch Fit 2 Gümüş fırsatları var.

Huawei’nin en premium akıllı saatlerinden Huawei Watch Ultimate Okyanus Mavisi 18.999 TL fiyatının yanında 1.699 TL değerinde FreeBuds 5i ve 1.899 TL değerinde 12 ay uzatılmış garanti hediye ediliyor. Ayrıca yüzde 90 indirimli ekstra saat kadranları fırsatı var.

Benzer şekilde Huawei Watch Ultimate Keşif Siyahı modelinin 15.999 TL fiyatının yanı sıra 1.699 TL değerinde FreeBuds 5i ve 1.899 TL değerinde 12 ay uzatılmış garanti hediye ediliyor. Benzer şekilde bu model için de yüzde 90 indirimli ekstra saat kadranları fırsatı var. Ayrıca titanyum kayış 200 TL indirimli alınabiliyor.

Huawei’nin tansiyon ölçerek sektörde çığır açan akıllı saati Huawei Watch D 8.999 TL fiyatı üzerine 300 TL kupon indirimi alıyor. 699 TL değerinde Huawei Akıllı Tartı 3 ve 1.199 TL değerinde 12 Ay uzatılmış garanti hediye ediliyor. İkili alımlarda ise 450 TL indirimli Huawei FreeBuds SE ve 200 TL indirimli FreeBuds 5i fırsatı var.

YENİGÜN HABER MERKEZİ