Her yıl ilkbahar aylarında kente gelen leylekler, yaz mevsimini elektrik direkleri ile bina çatılarına yaptıkları yuvalarda geçiriyor.

Karagöl Mahallesi'ndeki elektrik direği ile Ardahan Orman İşletme Müdürlüğü çatısının misafiri leylekler de yuvasına döndü.

Bölgeye gelerek farklı yerlerde yuvalarına konumlanan leylekler, kendilerine en yakın olan Ardahan Ovası ile Kura Nehri yataklarından besleniyor.

Sonbahara kadar burada konaklayan leylekler, kışın gelmesiyle sıcak iklime sahip bölgelere göç ediyor.(AA)