Baharın keyfini Bursa’nın İskender’i, Edirne’nin ciğeri, Trabzon’un hamsili pilavı, Ege’nin zeytinyağlılarını tadarak çıkarın.

Yılın en güzel zamanı bahar geldi. Kuzeyinden güneyine doğusundan batısına her bir şehrinde hatta ilçesinde farklı lezzetleri tadabileceğiz gurme turları için de en ideal mevsim. Ülkemizin her noktasında tadacak yeni lezzetler, gezecek rotalar seyahat severleri bekliyor. Zeytinyağlıları ve taze otlarıyla Ege’yi, İskender’i ve kestane şekeriyle Bursa’yı, hamsili pilavı, kuymağıyla Trabzon’u, en taze süt ürünleriyle Kars’ı, mantarı ve siyez bulguruyla Kastamonu’yu, ciğeriyle Edirne’yi, etli ekmeğiyle Konya’yı lezzet durağınıza eklemenin tam zamanı.

Online seyahat bileti, araç kiralama ve otel rezervasyonu platformu Obilet.com, baharın en güzel zamanında gurme seyahat rotalarını lezzet ve seyahat severler için derledi.

İskender ve ötesi: Bursa

Bursa’yı her ne kadar ’İskender Kebap’ın başkenti olarak tanısak da şehir aslında gurme rotalarda bundan daha fazlasını hak ediyor. Geleneksel lezzetler arasında İskender kebap kadar yer bulamamış olan tahinli pide, pideli köfte ve cantık için Bursa’yı rotaya almaya değer. Tatlılar için ise kestane tatlısı şehrin olmazsa olmazı. Kemalpaşa tatlısı ise denemeye değer.

Zeytinyağlı denince Balıkesir

Kuzey Ege’nin en lezzetli zeytinyağlılarını nerede yerim derseniz İstanbul’dan ister otobüsle 5 saatte, ister araba kiralayarak 3.5 saatte isterseniz de uçakla 50 dakikada varabileceğiniz Balıkesir’i değerlendirin. Hem Ege’nin zeytinyağlılarını tadarım hem de gezerim diyorsanız Ayvalık’a uğrayın. Et severler için de bir cennet olan Balıkesir’de balık severler için de güzel sahil restoranları bulunuyor. Manyas’tan peynir, Susurluk’un meşhur tost ayranını da tatmadan dönmeyin.

Etli ekmek ve Konya

İç Anadolu mutfağının en güzel et, bakliyat ve hamur işlerini nerede tatmak için rotanızı Konya’ya çevirmenizi öneririz. Konya denince ilk akla gelen etli ekmeğin en iyi versiyonunu burada tadacağınıza garanti veririz. Fırın kebabı, sac böreği, çebiç de mutlaka tatmanız gereken yerler arasında. Tatlılarından ise dilberdudağını deneyin.

Bir kaşıkta 40 mantı: Kayseri

Rotanızı İç Anadolu’ya çevirdiyseniz Kayserili kadınların hünerli elleriyle hazırladıkları bir kaşığa 40 tane sığmazsa makbul sayılmayan Kayseri mantısını yemeden dönmeyin. 40’a yakın çeşit mantı çeşidinin bulunduğu Kayseri’de et ve hamur işlerine doyacaksınız. Sucuk ve pastırma ise olmazsa olmazlardan.

Hamsinin memleketi Trabzon

Doğu Karadeniz mutfağı denince Trabzon’da durun deriz. Karadeniz’in bu bereketli şehrinde hamsiden yapılan tatlı tuzlu onlarca yemeği saymamıza gerek yok. Çünkü bu listenin sonu yok! Sabah kahvaltısı ile başlayacağınız lezzet turunda kuymak ilk seçeneğiniz olsun. Onu yaylaların vazgeçilmezi bölgeye özel tereyağı ve peynir izlesin. Öğle yemeğinde ise Trabzon pidesi, Akçaabat köftesi, karalahana yemeği, turşu kavurmasına şans verin. Tatlılarda ise Laz böreği eğer daha önce tatmadıysanız sizi şaşırtacak.

Ciğer ve badem ezmesi için Edirne

Ciğer denine ilk akla gelen yerlerden Edirne İstanbul’dan günübirlik yapabileceğiniz turlarla gidilmesi açısından büyük avantaj. Sınır ötesinden bile bölgenin lezzetlerini tatmaya gelen turistlerle karşılaşabilirsiniz. Ama Edirne’ye kadar gitmişken ciğerle yetinmeyin. Yerel ev lezzetlerini tatmak için esnaf lokantalarına gidip köbete, malika, etli marul dolması isteyin. Yemek sonrası ise lezzeti sınırlar aşan badem ezmesini tadın.

Kaz eti ve kaşar peynir denince: Kars

Türkiye’nin en doğusundaki Kars son Doğu Ekspresi tren turlarıyla gündeme oturdu. İşte bu turlar sayesinde Kars, gurme turlarından payını almaya başladı. Eskiden sadece gerçekten bölgeyi bilenlerin uğradığı gurme noktaları artık sınırları aştı. Ülkemizin en lezzetli kaşar peynirlerinin büyük özenle hazırlandığı şehirde süt ve süt ürünlerinin her çeşidini deneyimleyebilirsiniz. Sadece belli bir dönemde kaz etiyle yapılan yöresel yemekleri ise bölgenin niş ürünlerinden.

Pastırmanın yükselen yıldızı: Kastamonu

Batı Karadeniz’in aslında pek de bilinmeyen bir lezzet durağı Kastamonu. Her ne kadar bu alanda çom ismini duymasak da bölge toprakların yetişen ve yüzyıllardır genetiği korunmuş siyez bulguruyla yapılan lezzetleri mutlaka tatmalısınız. Bunun ötesinde mantar severler için de bir vaha olan şehirde sezonunda mantar turları bile yapılıyor. Pastırma konusunda ise Kayseri ile yarışıyor. Şehirde simit tiridini de denemeden dönmeyin. Dönerken yanınıza ünü sınırları aşan Taşköprü sarımsağı ve mevsiminde bulabileceğiniz üryani eriği de almadan dönmeyin.

YENİGÜN HABER MERKEZİ