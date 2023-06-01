Aşk hayatıyla ve yaşam tarzıyla dikkat çeken cemiyet hayatının tanınan yüzlerinden Bahar Toprak’ın enerjisi ve güzelliği göz kamaştırdı. Samimi ve doğal tavırlarıyla markaların ilgisini çekmeye başlayan Bahar Toprak, yakın zamanda yayınlamış olduğu bir röportajında samimi duygularını şu sözlerle ifade etti: “Güzellik benim için göreceli bir kavram ben yıllar sonra güzelliğimin farkına varanlardanım, yıllar sonra kendi benliğimle barışık hale geldim kendimi olduğum gibi sevmeye başladım ‘güzellik,, benim için sadece bir vitrinden ibaret eğer bir insan gerçekten gözleri ve kalbi ile gülebiliyorsa her zaman kıskanılmaya mahkumdur. Tolstoy’un dediği gibi; yaptıklarınızla değil yaşattıklarınızla hatırlanırsınız.” Satranç gibi sadece mantığın ön planda olduğu ilişkiler yaşamadığını dile getiren Bahar Toprak, aşk kadını olduğunu ifade ederek, gönülden gönüle yaşanmayan hiçbir ilişkinin kendisine uygun olmadığını söyledi. Bahar Toprak, ses getirecek bir reklam kampanyası için de kolları sıvadı. Güzel model; yakında birbirinden ünlü simaların yer aldığı dikkat çekici bir projenin içerisinde yer alacak.