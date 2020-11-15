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Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 223 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 92 kişi hayatını kaybetti
Bahar Süer kimdir ? Nereli ? Kaç yaşında?
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Bahar Süer 13 Şubat, 1985 Ankara doğumlu
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