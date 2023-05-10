Bahar aylarında yenilenmek, bağışıklığı güçlendirmek ve sağlıklı bir yaşam sürmek için ise su tüketimi büyük bir önem taşıyor. Yeterli miktarda su tüketmenin vücut fonksiyonlarının düzgün çalışması ve bağışıklığın düşmemesi için önemli bir rol oynadığını belirten Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe, bahar aylarında yeterli, kaliteli ve güvenli su tüketimine yönelik bilgiler verdi.

Mevsim geçişlerini simgeleyen bahar aylarında, bağışıklık sistemini güçlendiren ve vücudun direncini artıran birçok önlem bulunuyor. Yeterli su içmek de bu önlemlerin başında geliyor. Yeterli miktarda su tüketmek metabolizmanın düzgün çalışmasının yanı sıra iç organların da temizlenmesine yardımcı oluyor ve bağışıklığı güçlendirmeye destek sağlıyor. Yeterli miktarda su tüketilmediğinde vücutta oluşan su kaybı nedeniyle çeşitli sağlık problemleri yaşanabileceğinin altını çizen Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe, bahar aylarında su tüketiminin önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Su tüketimi organların gerektiği şekilde çalışması için önem taşıyor”

Vücuttan toksinleri ve zararlı maddeleri atmak için su tüketiminin oldukça önemli olduğunu söyleyen Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe, “Su tüketimi insan vücudunda önemli bir rol oynuyor. Vücut sıcaklığını düzenliyor, derinin nemlenmesine, toksinlerin atılmasına ve vücudun temizlenmesine yardımcı oluyor. Ayrıca böbreklerin çalışmasını kolaylaştırıyor. Kısacası; kayganlaştırıcı bir madde olan su, birçok organın gerektiği gibi çalışmasını sağlıyor. Bu nedenle günde 8-10 bardak su tüketimi muhakkak gerçekleştirilmeli” diye konuştu.

“Tüm denetimlerden geçen doğal mineralli ve doğal kaynak suları tüketilmeli”

Bahar aylarında yeterli su tüketimi gerçekleşmediğinde; fiziksel performansta azalma, baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik gibi sorunların ortaya çıkabileceğini vurgulayan Aktepe, “Yeterli, kaliteli ve güvenli su tüketimi gerçekleşmediğinde bilinç kaybına kadar giden birçok sağlık sorunu oluşabiliyor. Bu nedenle tüketiciler bu sorunların önüne geçmek için kesinlikle sağlıklı, kaliteli, güvenli ve gerekli tüm denetimlerden geçen doğal mineral içeriklerini koruyan doğal kaynak ve doğal mineralli suları tercih etmeli” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ