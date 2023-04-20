Rıdvan Festivali, Bahai inancının kurucusu Bahaullah'ın, 1863 yılında Bahçe-i Rıdvan'da kendi nübüvvetini ve Bahai dininin kuruluşunu ilan ettiği dönemi anmaktadır. Rıdvan, Arapça kökenli bir kelime olup "cennet" anlamına gelir. Festival, 12 gün sürer ve bu süre zarfında Bahai toplumları çeşitli etkinlikler ve törenler düzenleyerek bu önemli dönemi kutlarlar.

Rıdvan Festivali'nin ilk günü, Bahailik inancında diğer günlerden daha özel kabul edilir. Bahaullah'ın bu önemli ilanını kutlayan Bahai toplumları, dünya çapında çeşitli etkinlikler ve törenler düzenler. Festival süresince, Bahailer toplu dualar ve zikirlerle bir araya gelir, aynı zamanda sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek, cemaatler arasındaki birliği ve beraberliği pekiştirirler.

Rıdvan Festivali'nin ilk gününde, Bahailer dünya çapında birbirlerine kutlama mesajları ve dileklerini ileterek, bu önemli dini anı paylaşır ve kutlarlar. Bu vesileyle, Bahai toplumlarının dünya barışına, birlik ve kardeşliğe olan inançlarını ve çalışmalarını pekiştirirler.

Rıdvan Festivali, Bahailik'in temel değerlerini ve insanlık için ortak iyi ve refahı hedefleyen evrensel vizyonunu ön plana çıkaran önemli bir dini etkinliktir. Bu festival, dünya çapında Bahai toplumlarının birliğini ve ortak hedeflerini güçlendiren bir dönem olarak kabul edilmektedir.

Yenigün Haber Merkezi