Bahadır Tatlıöz’ün unutulmaz şarkılarının akustik versiyonları Sony Music Türkiye etiketiyle her hafta dinleyicileriyle buluşacak.

SERİNİN İLK ŞARKISI: BENİ YAK (AKUSTİK)

İlk olarak sözü, müziği ve düzenlemesi kendisine ait ''Beni Yak''ın akustik versiyonunu yayınlayacak olan başarılı müzisyen; devamında ise yine çok sevilen şarkılarının akustik versiyonlarını videolarıyla beraber her hafta müzikseverlerin beğenisine sunacak. Bahadır Tatlıöz duygularını ise sosyal medya hesaplarında ‘sürpriz’ notuyla şu sözlerle ifade etti: “2014 yılının en hit slowlarından biriydi, çok sevmiştiniz. Yıllar sonra o ve diğer şarkılarımın akustikleri için geçtim piyanomun başına. Biz çok heyecanlıyız, siz de çok seversiniz umarım.” Şarkının video klibi Bahadır Tatlıöz ve müzisyen arkadaşlarının performansları eşliğinde Canavar Stüdyo’da kaydedilirken, klibin yönetmenliğini de Bahadır Tatlıöz üstlendi.

Bahadır Tatlıöz – Beni Yak (Akustik) Sony Music Türkiye etiketiyle 24 Mart’ta tüm müzik platformlarında, akustik serisinin aynı isimli ilk video klibi ise Bahadır Tatlıöz Youtube kanalında yayında!..