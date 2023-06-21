Bahadır Tatlıöz ve popüler müzik grubu Mavi Gri bu yazın en romantik şarkısına imza attılar.

Dinleyicisi ile buluşan şarkı "Aşka Çare Bulunmaz" aşk acısı yaşayan herkesin duygularına tercüman oluyor…

Şarkıcı ve şarkı yazarı Bahadır Tatlıöz, 13 yaşında başladığı profesyonel müzik kariyerinde sayısız ünlü sanatçıya eşlik etti. Avrupa'da birçok müzik festivalinde sahne aldı. " Takvim", "Beni Yak", "Su Yolunu Bulur", "Net" ve "Uzun Lafın kısası" gibi hit şarkıları dijital platformlarda milyonlarca kez dinlendi.

"Alt Üst Olmuşum", "Ölümle Yaşam Arasında" ve "O Ben Olamam" isimli hit şarkılarıyla tanınan Mavi Gri ise son zamanlarda Türk müzik sahnesine renk katan alternatif rock gruplarından biri. 2016 yılında müzik dünyasına adım atan grup, kısa sürede adını duyurmayı başardı. Ayrıca, birçok müzik festivalinde verdikleri konserler ve sahne aldıkları mekanlarda büyük ilgi görmeye devam ediyorlar.

Bahadır Tatlıöz ve Mavi Gri’nin 16 Haziran’da dinleyici ile buluşan şarkısı "Aşka Çare Bulunmaz" günümüz müzik trendlerini yakalarken aynı zamanda duygusal sözleriyle melankolik bir atmosferi de içinde barındırıyor ve hüznüyle dinleyenleri ilk seferde etkilemeyi başarıyor.

"Aşka Çare Bulunmaz" bu yazın dillerden düşmeyecek romantik şarkısı oldu bile..

Bu sefer şarkının söz müziği, Mavi Gri’nin solisti Akif Alkan, aranjesi ise Bahadır Tatlıöz ve Mavi Gri ortak imzası taşımakta.

Bahadır Tatlıöz ve Mavi Gri hayranları, "Aşka Çare Bulunmaz” şarkısı hot hits de ilk sırada..