HAVELSAN'ın teknik ekipleri, 10 ili etkileyen depremler sonrasında, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda insansız hava ve kara araçlarıyla bölgeye intikal etti.

HAVELSAN tarafından geliştirilen insansız hava aracı Baha ve Poyraz dron, bölgede arama-kurtarma ekiplerine yardımcı olmak üzere keşif-gözetleme faaliyetlerinde görev aldı.

Hava araçları Baha ve Poyraz, özellikle köylerde ve dağlık bölgelerde keşif-gözetleme görevleri yaparak, aldığı görüntüleri bölgedeki koordinasyon merkeziyle paylaştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İHA'larla görüntü almanın zorlaştığı anlarda bulut altı uçuş yapma özelliğiyle görüntü ihtiyacını karşılayan Baha, ulaşımın mümkün olmadığı yerleşim yerlerine ilişkin ilk bilgilerin alınmasını sağladı.