EYT BAĞKUR EMEKLİLİK ŞARTLARI 2023

Dolayısıyla 5 yıl erken emeklilik fırsatı sağlanmış olacak. Peki, kimler kapsama girecek? İşte BAĞ-KUR'LULARIN emeklilik primlerine yeni model gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, küçük esnafı daha az primle emekli edecek bir model üzerinde çalışıldığını söyledi. Çalışmanın detayları merak edilirken, primlerde SSK formülünün uygulanması öngörülüyor. Peki kimler kapsamda olacak? Şartlar nasıl değişecek? İşte cevapları...

Bakan Bilgin, bu çalışmayı anlatırken 'Küçük esnafı koruyacak bir modele ihtiyaç var' dedi. Bu kapsamda düzenlemenin kapsamında öncelikle berber, kuaför, marangoz, bakkal ve terzilerin de aralarında yer aldığı milyonlarca küçük esnaf yer alacak.

Ancak kapsama diğer Bağ-Kur'luların da eklenmesi bekleniyor. Bu durumda şirket sahipleri ve isteğe bağlı sigorta ödeyenler de kapsama girebilecek.

KISMİ EMEKLİLİKTE PRİM DÜŞER Mİ?

SSK'lılarda kısmi emeklilik için istenen prim gün sayısı ilk sigortalı olunan tarihe göre farklılık gösteriyor. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlarda 3600 olan prim gün şartı, bu tarihten sonra iş hayatına atılanlarda 4500'e çıkıyor.

Bağ-Kur'lularda ise tarih fark etmeksizin 5400 prim günü isteniyor. Burada da prim gün şartının indirilmesi bekleniyor.

Prim eşitlemesi eğer kısmi emekliliği de kapsarsa Bağ-Kur'lular 4500 prim günüyle kısmi emekli olabilecek. 900 günlük bir avantaj ortaya çıkacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ