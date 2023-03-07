Bağışıklık sisteminin güçlenmesini, böylece vücutta görülebilecek hastalıklara karşı daha etkili bir koruma sağlanmasını ise yeterli ve dengeli beslenme, düzenli egzersiz, yeterli ve kaliteli uyku gibi günlük hayatta uygulanabilecek yöntemler belirliyor. Sofra/Compass Group Türkiye Ülke Diyetisyeni Emel Terzioğlu Arslan, bağışıklığı güçlendirecek tavsiyelerde bulunuyor.

Tüm dünyada ve ülkemizde Covid-19 salgınının azalmasıyla birlikte maskeleri çıkaranların sayısı oldukça arttı. Bu da beta, influenza, adenovirüs gibi çeşitli virüs ve bakterilerin neden olduğu üst solunum yolu hastalıklarının çok daha yaygın bir şekilde görülmesine yol açtı. Özellikle bu mevsimde bazı hastalıkları tam olarak engelleyemesek de, sağlıklı bir bağışıklık sistemiyle vücuda ekstra koruma sağlayabilmek mümkün.

Bağışıklık sisteminde rol oynayan ve çeşitli yiyeceklerde bulanan besin ögeleri:

Beta Karoten, tatlı patates, ıspanak, havuç, mango, brokoli ve domates gibi bitkisel gıdalarda bulunur.

C vitamini açısından zengin besinler arasında narenciye, çilek, kivi, koyu yeşil yapraklı sebzeler, domates, biber ve brokoli bulunur.

D vitamini yağlı balık ve yumurtada bulunur. Ayrıca D vitamini ile zenginleştirilmiş sütler de önemli bir D vitamini kaynağı olabilir.

Çinko, sığır eti ve deniz ürünleri gibi hayvansal kaynaklardan daha iyi emilme eğilimindedir, ancak aynı zamanda buğday tohumu, fasulye, fındık ve tofu gibi vejetaryen kaynaklarda da bulunur.

Probiyotikler, sağlığı destekleyen “iyi” bakterilerdir. Canlı kültürlerle yoğurt, ayran, kefir gibi kültürlü süt ürünlerinde bulunabilirler ve az tuzlu ev yapımı turşu gibi diğer fermente gıdalarda da bulunabilirler.

Protein, süt, yoğurt, yumurta, sığır eti, tavuk, deniz ürünleri, kabuklu yemişler, tohumlar, fasulye ve mercimek gibi hem hayvansal hem de bitki bazlı kaynaklardan gelir.

Arslan: “Dengeye odaklanın”

Doğru beslenmenin yanı sıra doğru yaşam tarzının önemine de dikkat çeken Emel Terzioğlu Arslan “Bağışıklık sisteminizi tüm yıl boyunca sağlıklı tutmaya yardımcı olmak için dengeli bir beslenme planına, yeterli uykuya ve stres yönetimine odaklanın. Bağışıklık sağlığını destekleyebilecek vitaminler, mineraller ve antioksidanlar almak için günde beş ila yedi porsiyon sebze ve meyve tüketmeyi hedefleyin.

İyi hijyen ve el yıkama, mikropların yayılmasını önlemeye yardımcı olur. Ürünü yemeden veya tariflerde kullanmadan önce yıkamayı unutmayın. Bakterilerin yayılmasını ve büyümesini azaltmak için bardakları, çatalları, kaşıkları ve diğer gereçleri temizleyin. Meditasyon, müzik dinlemek veya yazmak gibi stresle başa çıkmanın sağlıklı ve uygun yollarını bulun. Fiziksel aktivite aynı zamanda stresi yönetmenize yardımcı olmanın harika bir yoludur ve bağışıklık sisteminizi daha da zayıflatabilecek bazı kronik hastalıkların riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Uyku eksikliği, zayıflamış bir bağışıklık sistemi gibi çeşitli sağlık sorunlarına katkıda bulunur. Yetişkinler için her gün yedi ila dokuz saat önerilir ve çocukların yaşlarına bağlı olarak sekiz ila 14 saate ihtiyacı vardır” tavsiyelerinde bulunuyor.

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