Sarımsakları soyun ve doğrayın. İnce doğramak için bıçakla kıyabilir veya havanda dövebilirsiniz.

Tereyağını bir tencerede eritin ve üzerine doğranmış sarımsakları ekleyin. Sarımsaklar pembeleşene kadar kısık ateşte kavurun.

Unu tencereye ekleyin ve 1-2 dakika karıştırarak kavurun. Unun kokusunun çıkması için yeterli süre kavurun.

Tencereye su veya sebze suyunu ekleyin ve karıştırarak çorbanın kıvamını ayarlayın. Su veya sebze suyunu yavaşça eklemek, topaklanmayı önlemeye yardımcı olacaktır.

Çorbayı sürekli karıştırarak kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra sütü ekleyin ve kısık ateşte 5-10 dakika daha pişirin.

Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak kırmızı pul biber ekleyin. Çorbanın kıvamını kontrol edin, gerekirse biraz daha su ekleyebilirsiniz.