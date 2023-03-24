Sarımsak çorbası, sarımsağın lezzetini ve sağlık faydalarını ön plana çıkaran, hem doyurucu hem de hafif bir çorbadır. İşte sarımsak çorbası tarifi:
Malzemeler:
- 1 baş sarımsak (yaklaşık 10-12 diş)
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı un
- 4 su bardağı su veya sebze suyu
- 1 su bardağı süt
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz (isteğe bağlı)
- 1 çay kaşığı kırmızı pul biber (isteğe bağlı)
- 1 yemek kaşığı ince doğranmış dereotu veya maydanoz (isteğe bağlı)
Yapılışı:
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Sarımsakları soyun ve doğrayın. İnce doğramak için bıçakla kıyabilir veya havanda dövebilirsiniz.
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Tereyağını bir tencerede eritin ve üzerine doğranmış sarımsakları ekleyin. Sarımsaklar pembeleşene kadar kısık ateşte kavurun.
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Unu tencereye ekleyin ve 1-2 dakika karıştırarak kavurun. Unun kokusunun çıkması için yeterli süre kavurun.
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Tencereye su veya sebze suyunu ekleyin ve karıştırarak çorbanın kıvamını ayarlayın. Su veya sebze suyunu yavaşça eklemek, topaklanmayı önlemeye yardımcı olacaktır.
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Çorbayı sürekli karıştırarak kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra sütü ekleyin ve kısık ateşte 5-10 dakika daha pişirin.
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Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak kırmızı pul biber ekleyin. Çorbanın kıvamını kontrol edin, gerekirse biraz daha su ekleyebilirsiniz.
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Çorba kıvamında ve baharatlar iyice karıştığında, ocaktan alın ve ince doğranmış dereotu veya maydanoz serpip servis yapın.
Afiyet olsun! Bu lezzetli ve sağlıklı sarımsak çorbası, soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak ve bağışıklık sisteminizi destekleyecektir.