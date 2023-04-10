Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti.

YSK’ya gelen BTP Genel Sekreteri Dr. Nuri Kaplan başkanlığındaki BTP heyeti tüm seçim çevrelerini kapsayan listeyi teslim etti.



YSK önünde açıklama yapan Nuri Kaplan, “Bağımsız Türkiye Partisi olarak 87 seçim çevresinde 81 ilde 600 milletvekili adayımızın listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etmiş bulunuyoruz. Vatanımıza, milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Seçime girecek tüm partilere de başarılar diliyoruz” dedi.



“Kadın-erkek fermuar liste… ”



BTP listesi hakkında basın mensuplarına bilgi veren Kaplan, “Listemiz yüzde 80 oranında 40 yaş altından oluşuyor. Tüm listemizin yaş ortalaması da 35'tir. Tüm liste kadın ve erkek fermuar halinde oluşturuldu. Listemizi fermuar liste halinde hazırladık, yani bir kadın bir erkek şeklinde. Hepinize kolay gelsin diyorum, teşekkür ediyorum” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ