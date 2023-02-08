Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) teşkilatları deprem bölgesine yardım için harekete geçti.

Maddi yardımının yanı sıra gıda ve giyecek yardımları da bölgeye gönderildi.

Ankara genel merkez önünde doldurulan yardım yüklü tırlar depremzedelere yollandı.

BTP Ankara teşkilatından yapılan açıklamada, “Bize ulaşan yardımları en kısa sürede afetin yaşandığı bölgelere ulaştırıyoruz. Gönüllü gençlerimiz ile birlikte 3 araç daha an itibariyle yola çıkıyor” denildi.



BTP İstanbul yardımları bölgede



BTP’nin İstanbul teşkilatları da hem Anadolu yakasında hem Avrupa yakasında kurdukları koordinasyon merkezleriyle yardım malzemelerini deprem bölgesine uğurladı.

BTP İstanbul teşkilatından yapılan açıklama da “Topladığımız tüm yardım malzemelerini tıra yükledik. Afet bölgesine en kısa sürede ulaştırıp, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalışacağız. Gün birlik günüdür” denildi.



BTP Elbistan teşkilatı vatandaşın hizmetinde



Afet bölgesindeki BTP teşkilatları da vatandaşların yardımına koştu.

Kahramanmaraş Elbistan ilçe teşkilatı sığınacak yer arayan vatandaşlar için özel alan oluşturdu. Burada vatandaşlara sıcak çorba ve çay ikramı yapılıyor.



Hatay ve Kilis’te sıcak yemek dağıtımı sürüyor



Hatay BTP teşkilatı ise İskenderun’da vatandaşlara ve kurtarma ekiplerine sıcak çorba ve su dağıtımı yapıyor. Kilis’te de sıcak yemek dağıtımı devam ediyor.



BTP Malatya teşkilatı sahada



Depremden ağır yıkıma uğrayan Malatya’da da BTP teşkilatları hem maddi yardım, hem de enkazda arama kurtarma konusunda sahada yer alıyor.



Öte yandan BTP gençlik kollarından çok sayıda gönüllü de deprem bölgelerine dağılarak çalışmalara yardımcı oluyor.