Beyoğlu’nun kalbinde yer alan ve yenilenen dijital alt yapısı ile film festivalleri, gala, ülke sinemaları ve vizyon filmlerinin yanı sıra sahne sanatları ve konserlere de ev sahipliği yapan Atlas 1948 Sineması’nda merakla beklenen bağımsız filmler ve usta yönetmen Stanley Kubrick sineması seçkisi sinemaseverler ile buluşacak.

“Balina”, “Korsaj”,“Uçsuz Bucaksız”, “Tom Medina”, “Sekiz Dağ”, “Asi”, “Sessiz Kız” filmleri ile Kubrick sinemasından Shining, Clockwork Orange, Eyes Wide Shut, A Space Odyssey filmleri Mart ayı boyunca Atlas 1948’de izlenebilecek.

Oscar iddialı “Balina” Atlas’ta

Siyah Kuğu, Nuh: Büyük Tufan gibi ödüllü filmlerin yönetmeni Darren Aronofsky’in meraklı beklenen yeni filmi The Whale (Balina) ile izleyici karşısında. Dünya edebiyatının en önemli klasiklerinden Moby Dick’teki “beyaz balina”yı saplantı derecesinde seven ve ciddi obezite sorunları olan öğretmen Charlie’nin yıllar önce terk ettiği kızı Ellie’yle arasını düzeltme çabasının anlatıldığı film, Venedik ve Toronto’daki dünya prömiyerinde dakikalarca ayakta alkışlandı. Charlie’yi canlandıran Brendan Fraser’in En İyi Erkek Oyuncu Oscar ödülü için 1 numaralı favori olarak gösterilirken, ödüllü bir tiyatro oyunundan uyarlanan filmde Samantha Morton, Hong Chau ve Ty Simpkins de rol alıyor.

Balina, 8 Mart Çarşamba 15.30, 9 Mart Perşembe 21.15, 14 Mart Salı 21.15, 15 Mart Çarşamba 15.30, 16 Mart Perşembe 18.30, 21 Mart Salı 18.30, 22 Mart Çarşamba 21.15, 25 Mart Cumartesi 18.00, 28 Mart Salı 21.15’te Atlas 1948 Sineması’nda izlenebilir.

Zincirlerini kıran bir imparatoriçe

Dünya prömiyerini 2022 Cannes’da Belirli Bir Bakış bölümünde yapan Korsaj, Avusturya İmparatoriçesi Elisabeth’in 40. doğum günü kutlamalarını dönüm noktası alıyor. Bel ölçüsü yıllarca 45 cm kalan Elisabeth, etrafındaki insanların beklentilerini karşılamak için korsesini her geçen gün daha da sıkı giymek zorundadır. Varlığı sadece görünüşüne indirgenmiş olmasına rağmen o, hayattan daha entelektüel şeyler beklemektedir. Kırılgan olduğu kadar öfkeli, narin ama dişli İmparatoriçe’yi kusursuz canlandıran Vicky Krieps’e Cannes’da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandıran “Korsaj”, zincirlerini kırmaya niyetlenen, bilgiye ve yaşama aç bir kadının isyanını gözler önüne seriyor. Avusturya’nın Oscar adayı olan Korsaj, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak 8 Mart saat 18.30’da Atlas 1948 Sineması’nda izlenebilecek.

Uçsuz Bucaksız’la kırılgan aile bağlarına

Yönetmen Emanuele Crialese’in kendi çocukluğundan esinlenerek beyaz perdeye taşıdığı “L'immensità (Uçsuz Bucaksız) 1970’lerde Roma’da geçiyor. Sadece çocukları için evliliklerini sürdüren Clara ve Felice’in en büyük çocukları Adriana’nın kendini erkek olarak tanımladığını söylemesiyle yaşadıkları anlatılıyor. Penelope Cruz’un başrolünde yer aldığı ve eleştirmenlerin “capcanlı, hassas, kırılgan” sözleriyle övdüğü film, Patty Pravo ve Raffaella Carrà gibi dönemin en popüler müzisyenlerinden şarkılar ve ailenin siyah-beyaz televizyon şovlarından esinlenerek anlık mutluluğu yakaladıkları danslarla dolu, hafızalara kazınacak bir komedi-dram.

Uçsuz Bucaksız 9 Mart Perşembe 15.30’da Atlas 1948’te izleyici ile buluşacak.

Tony Gatlif’ten Tom Medina

“Translavinya, Özgürlük, Geronimo, Aman Doktor” gibi filmlerle tanınan Fransız yönetmen Tony Galdif, yeni filmi Tom Medina’yla Atlas 1948’de. Film, hırsızlıkla suçlanan Tom Medina’nın çocuk mahkemesi tarafından Fransa’nın güneyindeki Camargue bölgesine, doğayla uyum içinde yaşayan iyi kalpli Ulysse’nin bakımına göndermesiyle yaşadığı değişimi anlatırken, karşılaştığı düşmanlıklara isyanına da işaret ediyor.

Film, 8 Mart Çarşamba saat 21.15’te, 9 Mart Perşembe 18.30’da, 14 Mart Salı 18.30’da, 15 Mart Çarşamba 21.15’te Atlas 1948’de izlenebilir.

Bir eve dönüş hikayesi: Sekiz Dağ

“Sekiz Dağ” çok iyi bir arkadaşlığın hikâyesini, çocukların büyüyüp yetişkin olmalarının, babalarının izini silmeye çalışırken hep onların izinden baba evine dönüşlerinin hikâyesini anlatıyor. Pietro ile Bruno, Alp dağlarının benzersiz doğası ve şartlarında çocukken tanışırlar. Pietro şehirli, Bruno is gerçek dağ köylüsüdür. Yıllar içinde her karşılaşmalarında aşkları, kayıpları, aileleri, yazgılarını birbirleriyle paylaşırlar; arkadaşlıkları her yıl perçinlenir, gerçek dostluğun özünü görürler. Paolo Cognetti’nin Türkçeye de aynı adla kazandırılan romanından uyarlanan Sekiz Dağ, hayatın dört mevsimini otuz yıla yayarak basit ama epik bir hikâye anlatıyor; doğa, erkeklik, aile, zaman, yakın arkadaşlığa dair evrensel değerler ve kendi yolunu çizmek gibi hayatın elzem niteliklerini el alıyor. Sekiz Dağ’ın yönetmenleri Altın Lale kazanmış Felix van Groeningen (Şeylerin Boktanlığı, Güzel Oğlum) ile oyuncu eşi Charlotte Vandermeersch.

Sekiz Dağ,25 Mart Cumartesi 21.00’de, 28 Mart Salı saat 15.30’da, 29 Mart Çarşamba 18.30’da, 30 Mart Perşembe 15.30 ve 21.15’te Atlas 1948’de izlenebilir.

Belçika’dan Suriye’ye: Asi

2012-2015 arasında çatışmalara katılmak üzere Avrupa’dan Suriye’ye gidenlerin hikâyelerinden esinlenen Asi, küçük bir çocuğun geleceğini kurtarma endişesiyle parçalanan bir aileyi anlatan aksiyonu, duygusal yoğunluğu yüksek, müzikal bir trajedi. Filmin başrolündeki Kamal, savaş mağdurlarına yardım etmek amacıyla Belçika’dan Suriye’ye gider, ancak burada milislere katılmaya zorlanır ve Rakka’da yüzüstü bırakılır. Geride kalan küçük kardeşi Nesim, onu abisiyle buluşturma vaatlerine kandığı radikal bir gruba katılır. Anneleri Leyla ise küçük oğlunu kurtarmak için her şeyi göze almaya hazırdır. Black (2015), Gangsta (2018), Bad Boys for Life ve iptal edilen Batgirl ile tanınan Fas asıllı Belçikalı yönetmen ikilisi Adil & Bilall’in son filmi Asi, 21 Mart Salı 15.30 ve 21.15’te, 22 Mart Çarşamba 18.30’da, 23 Mart Perşembe 15.30 ve 21.15’te, 28 Mart Salı 18.30’da, 29 Mart Çarşamba 21.15’te,30 Mart Perşembe 18.30’da Atlas 1948’de.

İrlanda Oscar Adayı: Sessiz Kız

Sorunlu ve yoksul bir ailenin kızı, içine kapanık ve ihmal edilmiş kızları Cait’in hikayesinin anlatıldığı “Sessiz Kız”, İrlanda’nın 2022 Oscar Adayı. Berlin Film Festivali’nin yanında, Sydney ve Dublin Film Festivalleri’nde de adaylık ve ödüllere layık görülen film, Cait’in yazı geçirmesi için koruyucu ailesinin yanına gönderilmesi, burada alışık olmadığı ilgi sayesinde hayatını daha önce deneyimlemediği bir şekilde yaşamaya başlaması ve bu huzurlu evde, hiç beklemediği bir sır keşfetmesi hikayesi etrafında şekilleniyor.

Sessiz Kız, 14 Mart Salı 15.30’da, 15 Mart Çarşamba 18.30’da, 16 Mart Perşembe 15.30 ve 21.15’te, 22 Mart Çarşamba 15.30’da, 23 Mart Perşembe 18.30’da, 25 Mart Cumartesi 15.30’da, 29 Mart Çarşamba 15.30’da Atlas 1948’de…

Kubrick Sergisi ve Kubrick film seçkisi devam ediyor

Başyapıtların yaratıcısı olarak sinema tarihinde çığır açmış olan sinema dehası Stanley Kubrick hakkında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı retrospektif sergisi, İstanbul Sinema Müzesi'nde Mart sonuna kadar devam ediyor. Kubrick'in (1928-1999) tüm çalışmalarına kronolojik bir bakış sunacak sergi, yönetmenin, 16 filmini kronolojik bir sunumla ziyaretçilerle buluşturuyor. Sergi, toplamda 900 parça ürünü ve sanatçının hiç çekilmemiş veya başka yönetmenler tarafından çekilen Yapay Zeka, Napoleon ve Savaş Zamanı Yalanları projelerini de ilk kez gün yüzüne çıkarıyor.

Sergiyle eş zamanlı olarak Atlas 1948 Sineması’nda da Kubrick film gösterimleri devam ediyor.

Jack Nicholsan’ın başrolünde oynadığı Shining, 10 Mart’ta 18.00’de, 11 Mart’ta 21.00’de, 12 Mart’ta 21.00’de, 17 Mart’ta 21.00’de, 19 Mart’ta 21.00’de, 24 Mart’ta 18.00’de Atlas 1948 Sineması’nda.

Kubrick’in kült filmlerinden Clockwork Orange (Otomatik Portakal) da 10 Mart’ta 12.00’de, 11 Mart’ta 18.00’de, 17 Mart’ta 18.00’de, 19 Mart’ta 18.00’de, 24 Mart’ta 12.00’te Atlas 1948 Sineması’nda.

Sinema tarihinin gelmiş geçmiş en iyi filmlerinden biri olan kabul edilen 2001: A Space Odyssey, 10 Mart’ta 15.00’de, 11 Mart’ta 12.00’de, 17 Mart’ta 12.00’de, 19 Mart’ta 12.00’de, 24 Mart’ta 15.00’de Atlas 1948 Sineması’nda.

Stanley Kubrick'in sinemaya veda filmi olan ve başrollerinde Tom Cruise ve Nicole Kidman’ın rol aldığı Eyes Wide Shut, 10 Mart’ta 21.00’de, 11 Mart’ta 15.00’de, 12 Mart’ta 14.00’de, 17 Mart’ta 15.00’de, 19 Mart’ta 15.00’de, 24 Mart’ta 21.00’de.

Film anlatıcısı Mehmet Sindel de 12 Mart günü saat 18.00’de Eyes Wide Shut’u sinemaseverler ile birlikte analiz edecek.

En merak edilen tiyatro oyunları da Atlas Sahne’de

Atlas 1948 Sineması, filmlerin yanı sıra merakla beklenen tiyatro oyunlarını da sanatseverler ile buluşturuyor.

Bir başyapıt: Sırça Kümes

Çağdaş Amerikan Tiyatrosunun “bilge” kalemi Tenesse Williams’ın psikolojik gerçekçi başyapıtı Sırça Kümes (The Glass Menagerie) Rus yönetmen Viktoria Klipova’nın yönetimiyle 18 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de Atlas 1948 Sahnesi’nde. Amerika’daki Büyük Buhran sırasında geçen ve özellikle aile dinamiği içinde karakterlerin iç dünyalarının kırıldığının anlatıldığı oyun, İngilizce olarak sahnelenecek.

Doğal Afet

Amerika Birleşik Devletleri’nde oyunları en çok sahnelenen yazarların başında gelen Lauren Gunderson’un 2018 yılında kaleme aldığı Doğal Afet, Ahmet İlker Ergin’in yönetimiyle 26 Mart Pazar günü saat 20.30’da Atlas Sahnesi’nde. Tek kişilik bir metin olmasına karşın seçilen anlatım tarzından ötürü kalabalık bir kadro seyrediyormuş hissi uyandıran oyun, Nilperi Şahinkaya’nın dinamik oyunculuğuyla tempolu bir koşuya dönüşüyor.

Sıradan Karşılaşmalar

Yusuf Onur Aydın’ın yazıp yönettiği Sıradan Karşılaşmalar, 31 Mart’ta Atlas 1948 Sahnesi’nde izleyici ile buluşacak. Sıradan bir günde, herhangi iki kişinin, olağan bir şekilde karşılaşmasıyla başlayan hikayede yaşam ve sahne, gerçek ve kurmaca iç içe geçiyor. Dijital araçları bünyesinde barındıran, biçim olarak deneysel ve hikaye anlatımı hibrit bir yapıda tasarlanan oyun, sanatseverlerden büyük ilgi görüyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ