İstanbul'da ev kiralarındaki artış gündemdeki yerini koruyor. Durumu fırsat bilen bazı ev sahipleri, özellikle yabancı uyruklu kişilere fahiş fiyatlarla ev kiralamaya çalışıyor. Bunun son örneği ise Bağcılar’da yaşandı.

Bir emlak ofisi tarafından verilen ilanda bodrum katta ve oldukça bakımsız halde bulunan bir ev için 8 bin 500 TL istendi. İlanda eşyalı olduğu belirtilen evde 5 kişiye kadar kalınabileceği ifade edildi.

Haberin yayınlanmasından sonra sosyal medyada ise “Vicdansızlık”, “Bu kadarınıda pes artık”, “Burda hayvan yaşamaz”, “İnsanlığın bittiğinin kanıtı gibi sanki” gibi yorumlar yapıldı.