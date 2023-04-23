İki gün süren programda minikler, şişme oyun alanlarından boyama ve sahne gösterilerine kadar eğlenceli aktivitelerle zaman geçirdi.

Bağcılar Belediyesi’nin ev sahipliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenliği düzenlendi. Bağcılar Meydanı’nda gerçekleşen “Sokakta Şenlik Var” isimli etkinlik, 22 Nisan Cumartesi günü başladı. Çocuklar, Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Bayramı coşkusunu aynı anda yaşadı. Renkli görüntülerin yaşandığı şenlikte Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de çocuklara eşlik etti.

Çocuklar hünerlerini sergiledi

Meydana kurulan oyun gruplarında çocuklar gönüllerince eğlendi. Bunun yanı sıra kimi çocuklar yüzlerini boyayarak kimi de palyaçolarla birlikte eğlenerek bayramın tadını çıkardı. Katılımcılar, Hacivat – Karagöz, Booble Show, jonglör gösterisini ise heyecanla izledi. Meydana kurulan sahneye çıkan çocuklar da folklor gösterisinden mehterana kadar ilgi alanlarıyla ilgili hünerlerini sergiledi. Yoğun ilgi gören programda minikler, büyüklerden bol bol alkış aldı. Coşkunun hiç bitmediği şenlikte Başkan Özdemir de çocuklarla oyunlar oynayıp sohbet etti. Öte yandan ilçe genelinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de bisiklet hediye edildi.

Hayatlarına anlam ve değer katmaya devam ediyoruz

Güzel bir etkinlikte çocuklarla beraber olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Özdemir, “Etkinlik alanının dün kurduk ve ikinci gün de devam ediyor. Çocuklarımız doyasıya eğleniyor. İlçemizin ve ülkemizin geleceği için çocuklarımız çok kıymetli. Onlar bizim hem geleceğimiz hem bugünümüz. Burada keyifli zaman geçirecekleri ve öğrenecekleri etkinliklerle hayatlarına anlam ve değer katmaya devam ediyoruz” dedi.

Yoğun ilgi gören programa; Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, öğretmenler, öğrenciler ve veliler de katıldı.