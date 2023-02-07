TIR’larla kışlık giyecek ve gıda kolileri gönderildi

Öte yandan TIR’lara doldurulan yardım malzemeleri ağır hava şartlarının yaşandığı deprem bölgesine gönderildi. TIR’larda elektrikli ısıtıcı, battaniye, çadır, çocuk bezi, hijyen paketi, kışlık giyecek ve içinde meyve suyu, kek, ton balığı, konservenin bulunduğu gıda kolileri bulunuyor.

Yaraları sarmak için elimizden geleni yapıyoruz

Geçmiş olsun dileklerini ileten Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Ekiplerimizle ve dualarımızla onların yanındayız. İnşallah bu felaketi birlikte atlatacağız. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza bir an önce sağ salim ulaşılması için dua ediyorum” dedi.

Yardım kolileri muhtarlık binasına sığmadı

Fatih Mahallesi Muhtarı Ramazan Ercan, mahalle olarak tek yürek, tek bilek olduklarını söyledi. Ercan, “Mahalle sakinleri karınca kararınca deprem bölgesine gönderilmesi için elinden gelen yardımı yapıyor. Kimisi nakdi yardım yaparken, kimisi 2 montundan birini veriyorn, kimisi marketlerden aldığı gıda, çocuk bezi, kolonyalı mendil getiriyor, kimisi battaniye, yorgan veya ısıtıcı getiriyor. Mahallemizde çorap işi yapan bir arkadaşımız koli koli çorap, tayt ve battaniye getirdi. Mahalle olarak müthiş bir dayanışma içindeyiz. Herkes karınca kararınca, elinden geldiğince depremzelere yardımdımda bulunmaya çalışıyor. Öyleki daha ilk günden gelen yardımlar muhtarlık binamıza sığmadı, hemen yanımızdaki zabıta müdürlüğümüze koymak zorunda kaldı ” diye konuştu.