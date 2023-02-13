Kahramanmaraş merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından Bağcılar Belediyesi’nin başlattığı yardım seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. AFAD Koordinasyonunda hareket eden ekipler, 10 ilde arama kurtarmadan erzak dağıtımına kadar her yerde ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor. Hizmetler kapsamında Adıyaman’da da depremden zarar görenlerin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Bu amaçla Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in talimatıyla Adıyaman’da Yemek Dağıtım Merkezi kuruldu.

Gün boyunca içecek yardımı da yapılıyor

Boş bir alanda kurulan çelik konstrüksiyonlu dev çadırda her gün yemek pişiriliyor. Sıcak yemekler depremzede aileler başta olmak üzere polis, asker, arama-kurtarma görevlisi ve kamu çalışanlarına ikram ediliyor. 3 öğün dağıtılan yemekten günde 12 bin kişi yararlanıyor. Öte yandan gün boyunca gıda ve içecek yardımı da yapılıyor. Kendilerine sunulan hizmetten memnun kaldıklarını söyleyen vatandaşlar, yardımlarından dolayı Özdemir’e teşekkürlerini iletti. (YHM)