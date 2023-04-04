Vergi affı kanun teklifinin Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla SGK prim borçları, GSS borçları, idari para cezaları ve diğer birçok borca yapılandırma imkanı gündeme geldi.

Vergi affı ile birçok ceza yapılandırma kapsamına aldı. Prim günleri silinen BAĞ-KUR'lular, prim ihyası için borç yapılandırmadan faydalanıp faydalanmayacaklarına ilişkin araştırmalar yapıyor. Bağ-Kur borcu sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. Peki, vergi affıyla BAĞ-KUR prim borçları tescil affı geldi mi? İşte güncel bilgiler...

BAĞ-KUR’luların prim borçları 2008, 2015, 2018, 2020 ve 2021 yıllarında çıkartılan kanunlar ile silindi. Silinen primlerin ait olduğu sigortalılık süreleri durduruldu. Kanuna göre, bu şekilde durdurulan sigortalılık süreleri, BAĞ-KUR’lunun ekonomik durumunun elverişli olduğu herhangi bir tarihte cari asgari ücret üzerinden prim ödeyerek ihya edilebiliyor. Böylece durdurulan sigortalılık süreleri emekliliğe sayılıyor. Prim günleri silinen ve borçlarını ödeyerek silinen prim günlerini geri getirmek yani ihya yapmak isteyen BAĞ-KUR 'luların gözü ise geçtiğimiz günlerde TBMM kabul edilen ve Resmi Gazete'de yayınlanan vergi affı paketine çevrildi. BAĞ-KUR tescil affı çıktı mı? 2023 BAĞ-KUR silinen prim günleri için yapılandırma olacak mı? Bağkur tescil affı Torba Yasa'da var mı ve gelecek mi? Vergi affı paketinde BAĞ-KUR'luların silinen borçlarıyla ilgili bir hüküm yer almıyor. Dolayısıyla borcunu ödeyip prim günlerini ihya etmek isteyen BAĞ-KUR'lular vergi affı paketinden yararlanamayacaklar. Ancak yapılandırma apılmadan borcunu ödeyen BAĞ-KUR'lular prim günlerini geri ihya edilecekler.

EYT ile birlikte emekli olabilmek için BAĞ-KUR’lu vatandaşlar erkeklerde 9000, kadınlar 7200 prim gününü tamamlayarak emekliliğe hak kazanacaklar. VERGİ AFFI HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR? Vergi affı borç yapılandırması Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vergi affı kapsamındaki borçlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

BAĞ-KUR TESCİL AFFI ÇIKTI MI

Vergi affı borç yapılandırması Bağ-kur prim affını kapsıyor mu, şartları neler?

Vergi cezaları,

Sigorta prim borçları,

Köprü ve otoyol kaçak geçiş cezaları,

Trafik para cezaları,

Öğrenim ve katkı kredisi,

İdari Para Cezaları

2 bin liranın altındaki tüm vergi borçları (silindi)

İşsizlik sigorta primi borçları,

2 bin liranın üzerindeki borçlara yapılandırma imkanı,

Topluluk sigorta primi

Genel Sağlık Sigortası borçları

SGK prim kesintisi borçları

SGK destek primi borçları

VERGİ AFFI BORÇ YAPILANDIRMASI NASIL YAPILIR?

Vergi affı kapsamında olan borçların yapılandırılması için başvurular Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sayfası gib.gov.tr adresinden yapılabiliyor. Ayrıca vatandaşlar vergi dairelerine bizzat müracaat ederek veya posta yoluyla başvuru yapabilecek.

Kanunda yer alan bilgilere göre vergi affı 31 Aralık 2022 tarihi öncesindeki borçları kapsayacak. Yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Mayıs 2023 olarak belirlendi.