BAE'nin stratejik planlarına göre, Türkiye'nin bölgesel ve küresel varlığı ve önemi büyük bir rol oynuyor. Bu, her iki ülkenin liderlerinin resmi ziyaretleri ve görüşmeleri ile kanıtlanmıştır. Geçtiğimiz Mart ayında gerçekleştirilen bir video konferans zirvesinde, BAE ve Türkiye arasında kapsamlı bir ekonomik ortaklık anlaşması imzalandı.

BAE ve Türkiye, ikili işbirliğini genişletmek için bir dizi anlaşma ve memorandum imzaladı. Bu anlaşmalar, ekonomi, güvenlik, çevre, teknoloji ve diğer alanları kapsıyor.

Ekonomi, BAE ve Türkiye arasındaki ilişkilerin büyümesinde önemli bir temel oluşturuyor. İki ülke arasındaki ekonomik işbirliği, BAE'nin kuruluş dönemine kadar uzanıyor ve zamanla gelişmeye ve büyümeye devam ediyor. İki ülke arasındaki ticaretin 2022'de yaklaşık 19 milyar dolara ulaştığı ve bu miktarın 2021 yılına göre %40 ve 2020 yılına göre %112 artış olduğu belirtildi.

İnsani yardım alanında, BAE'nin Türkiye ve Suriye'deki deprem sonrası başlattığı 'El-Faris eş-Şahm 2' operasyonu, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğini ve sağlamlığını yansıttı. BAE, tıbbi ve gıda malzemeleri, enkaz kaldırma ekipmanları ve tıbbi ekipler gibi yardım malzemelerini gönderdi.

Kültür anlamında ise, iki ülkenin zengin ve ilham verici kültürel tarihleri ve edebi gelenekleri nedeniyle güçlü bir temeli bulunuyor. Bu ilişkiler, 2023 Abu Dabi Uluslararası Kitap Fuarı'nda Türkiye'nin onur konuğu olması ve 'Dubai Expo 2020' etkinliklerinde Türk katılımının dikkat çekmesi gibi son gelişmelerle daha da güçleniyor.

BAE ve Türkiye arasındaki bu artan işbirliği ve kapsamlı ilişkiler, her iki ülkenin bölgesel ve küresel konumunu güçlendiriyor ve halkları için daha fazla refah ve istikrar olanağı yaratıyor.