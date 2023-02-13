Ülkenin resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 4'ü yoğun bakım olmak üzere 54 yataklı sahra hastanesi depremden etkilenenlerin hizmetine sunuldu.

Sahra hastanesinin 15 doktor, 60 hemşire ve idari personeliyle tamamlanmasının ardından hizmete açıldığına işaret edilen haberde, hastanede depremzedelere acil müdahalelerin yanı sıra psikolojik ve sosyal destek hizmetlerinin verildiği ifade edildi.

İslahiye'deki sahra hastanesinin 40 bin metrekarelik alan üzerinde kurulduğuna dikkat çekilen haberde, sahra hastanesinin BAE'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri ve Türk yetkililerin katılımıyla açıldığı aktarıldı.

Büyükelçi Zahiri, deprem felaketinden sonra Türk makamlarıyla koordinasyonları çerçevesinde bölgenin acil ihtiyaçları için sahra hastanesini kurduklarına işaret etti.

Zahiri, sahra hastanesinin kurulumunda Türkiye'nin verdiği destekler için teşekkür etti.

Asrın felaketinin ardından BAE'den Türkiye'ye yardımlar

Depremin meydana geldiği 6 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak taziye dilekleri ve desteklerini bildiren BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın talimatıyla, BAE Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Khalifa bin Zayed Al Nahyan Vakfı ve BAE Kızılayı tarafından aynı gün başlatılan müşterek operasyon kapsamında, tonlarca insani yardım Türkiye'ye getirilmişti.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, 7 Şubat'ta yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle Türkiye'ye 50 milyon dolar (Yaklaşık 941 milyon Türk lirası) nakdi yardım yapılacağını duyurmuştu.

BAE Kızılayının, Türkiye ve Suriye'ye destek için başlattığı "İyilik Köprüleri Girişimi" adlı yardım kampanyası kapsamında, iki hafta süreyle Abu Dabi ve Dubai'deki merkezlerde nakdi ve ayni yardımlar toplanacak.

Ayrıca BAE ulusal hava yolu şirketi Emirates, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere acil yardım malzemesi ulaştırmak için Dubai'den İstanbul'a hava köprüsü kurmuştu.