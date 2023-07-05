Ara öğün olarak günde 6 badem tüketirseniz bir süre sonra bu mucizevi besinin şaşırtıcı faydalarını hissetmeye başlayacaksınız. Peki, bu faydalar nelerdir? İşte badem tüketmenin 3 önemli faydası. Ayrıntılar haberimizde...

Bademin 3 Önemli Faydası

1. Daha Yumuşak Ve Temiz Bir Cilt

Lezzetli bir kuruyemiş olan badem; vitamin, mineral kaynağı olmasının yanı sıra saçınıza ve cildinize önemli faydalar sağlar.

Kuru bir cildiniz varsa, günlük badem alımının yanı sıra badem yağı kullanılmasının cildinizi daha iyi nemlendirmenize yardımcı olur. Badem kuru cilde özgü çeşitli koşulların (egzama olarak da bilinen atopik dermatit gibi) hafifletilmesi için de önerilir.

Akneye eğilimli bir cildiniz varsa badem tüketmeniz cildinizin görünümünü iyileştirmeye yardımcı olacaktır.

2.Güzel Saçlar Ve Sağlıklı Saç Derisi

Saç sağlığı doğrudan kafa derisi sağlığından etkilenir ve bunun tersi de geçerlidir. Düzenli badem tüketimi, çoklu doymamış ve tekli doymamış yağ asitleri gibi temel besin maddelerinin yanı sıra kepek, saç hasarı ve kafa derisi iltihabı ile savaşmak için gereken iki müttefik olan A ve B2 vitaminlerini alımınızı artırır.

Ayrıca bademden magnezyum, çinko, Omega-3 ve Omega-6 alımı saç büyümesini uyarır, E vitamini güçlendirerek daha dirençli hale getirir ve B vitamini parlaklığını ve uzun ömürlülüğünü sağlar. Ayrıca badem yağı ile saça düzenli masaj yapılması beyaz saçların görünümünü geciktirir.

3. Kilo kontrolü