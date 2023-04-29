İlk teklisi “Fragile” ile dünya listelerine giren genç şarkıcı Bade, yeni şarkısı “Evde Yok” ile geri dönüyor. Şarkı, Doğulu Music etiketiyle 28 Nisan Cuma günü tüm dijital platformlarda dinleyicilerin beğenisine sunuluyor.

Kendine özgü tarzı, etkileyici sesi ve yorumuyla dikkat çeken yetenekli sanatçı Bade, yeni şarkısı “Evde Yok”u dinleyiciyle buluşturuyor. Sözü ve müziği kendisine ait olan parçanın yapımcılığını başarılı müzisyen Kenan Doğulu üstleniyor. Sözlerinde bizleri ileriye taşıyacak değerlerin beraberlik ve dayanışma olduğundan bahsedilen şarkının aranjesi ise genç prodüktörler Zeki Arkun ve Kaan Hacısüleymanoğlu imzası taşıyor.

Bade’nin yeni şarkısı “Evde Yok” 28 Nisan Cuma günü Doğulu Music etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanıyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi