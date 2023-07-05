Ekranların sevilen yüzlerinden Bade İşçil, geride bıraktığımız gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Alışveriş için dışarı çıktığını söyleyen güzel oyuncu bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. 'Kimler Geldi Kimler Geçti' adlı bir proje ile dijital platformda yer alacağı müjdesini sevenleriyle paylaşan İşçil, " bu güzel projede kısa bir rolüm olacak, onun dışında tatil yapıyor ve ailemle vakit geçiriyorum." açıklamasında bulundu. Ayrıca İşçil'in sade ve doğal güzelliği de dikkatlerden kaçmadı.

