Özgün ve zamansız tasarımlarıyla 76 yıldır her dönemin tercih edilen markası olan Jumbo, İtalya’nın dünyaca ünlü tasarım markası Baci Milano’nun Türkiye’deki resmi partneri oldu. Jumbo, İtalyan Baci Milano’yla ‘partnerliğini’ Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Ambiyans Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı’nda duyurdu. Baci Milano’nun birbirinden şık sofra ev dekorasyonu koleksiyonları, seçili Jumbo mağazalarında ve jumbo.com.tr’de satışta olacak.

Sami Hotak: “Amacımız markanın güncel tüm koleksiyonlarını ulaşılabilir hale getirmek”

Baci Milano kurucuları Silvia Arienti ve Giovanni Colombo’nun da katıldığı fuarda konuşan Jumbo Genel Müdürü Sami Hotak ‘’Jumbo’nun temelinde el işçiliği, özen ve zanaatkarlık var. Hikayesinde de mottosunda da tasarım, odağın merkezinde. Baci Milano’nun DNA’sında da aynı tasarım tutkusu yer alıyor. Baci Milano’nun Türkiye’deki resmi partneri olmaktan dolayı mutluyuz. Amacımız markanın güncel tüm koleksiyonlarını Türkiye’deki tasarım severler için ulaşılabilir hale getirmek. Baci Milano’nun 6 farklı temadan ve toplamda 700'ü aşkın parçadan oluşan 2023 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu Mart ayı itibariyle seçili Jumbo mağazalarında yer alacak.’’ dedi.

Silvia Arienti: “Türk mitolojisinden aldığımız ilhamla Kozmo koleksiyonunu tasarladık”

Baci Milano kurucusu Silvia Arienti ise Jumbo gibi güçlü bir mirasa sahip, tasarımlarıyla uluslararasında ödüller alan dünya çapında bir markayla ‘partner’ olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek şöyle konuştu: “Markamızı kurduğumuz ilk günden beri, büyüleyici tasarımlara sahip çok yönlü kreasyonlarımızı kullanıcılarımızla buluşturuyoruz. Şimdi ise tüm yeni koleksiyonlarımızı, Jumbo güvencesiyle ve İtalya ile eş zamanlı Türk tasarım severlere sunacak olmaktan dolayı çok mutluyuz. Türkiye tasarım ilhamı açısından çok heyecan verici özelliklere ve antik geçmişe sahip bir ülke. Türk mitolojisindeki efsanelerden aldığımız ilhamla, 2023 İlkbahar/Yaz koleksiyonumuz için Kozmo adını verdiğimiz bir tema hazırladık. Altın işlemeli sofistike ürünlerin yer aldığı Kozmo temasında klasik parçaların yanı sıra; tütsülük ve şekerlik gibi çok sevileceğine inandığımız antik semboller de bulunuyor.”

Ataların bilgeliğine adanmış bir koleksiyon: Kozmo

2023 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu’nun öne çıkan temalarından olan Kozmo, ilhamını Türk mitolojisindeki inanç, hikayeler, mitler ve efsanelerden alıyor. Zamansız antik semboller ve göksel anlamlar taşıyan figürlerle süslenen porselen koleksiyonu Kozmo, altın rengi tasarımlarıyla sofralarda sofistike zarafeti yakalıyor.

Yaşama sevincini ve tutkusunu göz alıcı bir koleksiyonla kutlayan ‘Ortigia’; birbirinden canlı renkleri, barok desenleri ve geometrik şekilleriyle güneşin, denizin, rüzgarın ve lezzetin diyarı Sicilya’ya uzanıyor. ‘Amazzonia’, vahşi doğanın baştan çıkaran uyumunu sofralara taşırken; flora ve faunanın iç içe geçmiş güzelliğini yeniden keşfetmenizi sağlıyor. Portofino; İtalyan Rivierası’nın zarafeti, stili ve lüksünden ilham alıken; Floransa pastel renkleri, klasik ve çağdaş desenlerin rafine uyumuyla sürreal sofralar sunuyor.

Adını aşk ve tasarımdan alan marka

Tasarımlarıyla Güney İtalya’nın göz alıcı mimarisini ve antik dokusunu, sofraların şıklığıyla buluşturan Baci Milano; adını ‘aşk ve tasarımdan’ alıyor. ‘’Baci’’ sevginin en güzel göstergesi ‘öpücük’ anlamına gelirken, Milano ise tasarım ve modanın kalbini simgeliyor. Baci Milano’nun İtalya ile eş zamanlı seçili Jumbo mağazalarında yer alacak 2023 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu 6 farklı temadan oluşuyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi