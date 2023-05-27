Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Afganistan'da pedofili içeren ve 'kan donduran' bir gelenek olan 'Bacha Bazi' dansının İstiklal Caddesi'ndeki görüntülerini Twitter hesabından paylaşarak, "Erkek çocukların istismar edildiği ve dans ederek diğer erkekleri eğlendirdiği gelenek Türkiye'ye ulaştı" dedi. Bacha Bazi nedir? Bacha Bazi geleneği nedir? Bacha Bazi ne demek?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter'da yeni bir paylaşımda bulundu. Afganistan'da 'Bacha Bazi' adı verilen ve çocukların istismar edildiği dansın Taksim İstiklal Caddesi'ndeki görüntülerini paylaşan Özdağ, "Erkek çocukların istismar edildiği ve dans ederek başka erkekleri eğlendirdiği Bacha Bazi geleneği Türkiye'ye de ulaştı" dedi.

"ERKEK ÇOCUKLARIMIZ TEHLİKEDE"

Özdağ paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Taksim'de İstiklal Caddesi'nde Afgan bir çocuk dans ediyor. Ancak bu dans bizim bildiğimiz danslardan değil... Erkek çocukların istismar edildiği ve dans ederek diğer erkekleri eğlendirdiği "Bacha Bazi" geleneği Türkiye'ye de ulaştı. Sadece kadınlarımız değil, erkek çocuklarımız da tehlike altında!"

Bacha Bazi ne demek?

"Bacha bazi" terimi, Orta Asya ve Afganistan'da yaygın olan bir uygulamayı ifade eder. Bu terim, Farsça kökenli olup "çocuk oyunu" anlamına gelir. Ancak bu ifade, gerçek anlamından farklı bir şekilde kullanıldığından dolayı genellikle cinsel istismarı ve çocuk köle ticaretini ifade eder.

Bacha bazi, genellikle erkek çocukları içerir ve bu uygulama çerçevesinde, genellikle yoksul ailelerden alınan çocuklar, zengin ve etkili erkeklerin cinsel isteklerini karşılamak amacıyla kullanılır. Bu erkekler, genç çocukları evlat edinir ve onları cinsel olarak istismar eder. Çocuklar, dans ederek, şarkı söyleyerek veya başka şekillerde eğlence sağlamak için yetiştirilir.

Bacha bazi, insan hakları ihlalleri, çocuk istismarı ve cinsel sömürü gibi çok ciddi sorunlara yol açar. Uluslararası toplum, bu tür uygulamalara karşı mücadele etmek, bilinç oluşturmak ve çocuk haklarını korumak için çeşitli girişimlerde bulunmaktadır.