Katılımcılarını farklı sesler, yeni fikirler ve yeni keşiflerle buluşturan Babylon’un Haziran programında, alternatif rock ve akustik pop türlerindeki üretimleriyle kendi hikayelerini anlatan yerli sahnenin sevilen müzisyen ve şarkı yazarlarından Nilipek.; alternatif pop sahnesinin yaratıcı isimlerinden Burakbey; ev sahipliğini Daddy-E ve dear darling’in yaptığı Y2K Millennium Party; Armonycoma or slt ve Ağaçkakan’dan oluşan hip-hop ikilisi RSPC; geleneksel müzikleri üyelerinin dokunuşlarıyla formlara bağlı kalmadan yorumlayan Cümbüş Cemaat; hip-hop kültüründen farklı tarzları ve dansçıları bir araya getiren Federal Party; 51. İstanbul Müzik Festivali’nin son derece hareketli bir repertuvarın seslendirileceği parti havasındaki konseri Disko Klasik; her dizesini ezbere bildiğimiz Türkçe pop şarkılar eşliğinde 90’lara ve 2000’lere birlikte geri döneceğimiz parti Hey Gidi Günler; 1920’lerin caz ruhunu yaşayacağımız Swing Planet Gatsby Nights ve dört tarafı müzikle çevrili bir adada, eğlencesi Kendine Has festival Kendine Has Babylon Soundgarden yer alıyor.

NİLİPEK. // 1 HAZİRAN PERŞEMBE // 21:30

Alternatif rock ve akustik pop türlerindeki üretimleriyle kendi hikayelerini anlatan yerli sahnenin sevilen müzisyen ve şarkı yazarlarından Nilipek. ile 1 Haziran akşamı Babylon’a konuk oluyor!

Nilipek.’in 2015’te dinleyicileriyle paylaştığı çıkış albümü “Sabah”, müzik yazarları tarafında yılın en iyi albümleri arasında gösterildi. 2017 çıkışlı ikinci albümü “Döngü”yü, 2020 tarihli “Mektuplar” izledi. Ardı sıra yayımladığı albüm ve teklileriyle yeni ve daha cesur denemelere yelken açan müzisyen; Deeperise, Oscar Anton, Ağaçkakan ve Ahmet Ali Arslan gibi isimlerle yaptığı ortak çalışmalarıyla müzikal yelpazesini genişletti. Farklı formlarla ve duygularla klasikleşmiş parçalara getirdiği özgün yorumlarla “Gözleri Aşka Gülen” ve “Bir Gün Beni Arzularsan Gel” kayıtlarını dinleyicileriyle paylaştı. Son olarak Taner Yücel’le birlikte yaptıkları “Vazgeçtim”i yayımlayan Nilipek., gündelik hayatın tanıdık duygularını samimi sözlerle ve kendine has ses paletiyle betimlemeye devam ediyor.

BURAKBEY & KONUKLARI // 2 HAZİRAN CUMA // 22:00

Alternatif pop sahnesinin yaratıcı isimlerinden Burakbey, ilk albümü “Deliler Oratoryosu” ve konukları ile 2 Haziran akşamı Babylon’da! Deneysel pop, electronica ve EDM türlerindeki üretimleriyle Türkçe pop sularında yüzen Burakbey; küçük yaşlardan beri şarkılar yazıyor. 2020’de ilk teklilerini paylaşmaya başlayan müzisyen, çıkış albümü “Deliler Oratoryosu”nu Kasım ayında yayımladı. 2 Haziran’da dans ayakkabılarımızı giyiyor, Burakbey ve konuklarına eşlik ediyoruz.

Y2K MILLENNIUM PARTY // 3 HAZİRAN CUMARTESİ // 21:00

Milenyum kuşağı, Babylon’da zaman yolculuğuna çıkıyor ve 3 Haziran Cumartesi akşamı Y2K Millennium Party’de dans pistinde buluşuyor! Pop rock’tan hip-hop’a, rap’ten nu-metal’e, R& B’den disco’ya türler arasında geçiş yapacağımız 2000’lere geri dönüyoruz. Ev sahipliğini Daddy-E ve dear darling’in yaptığı gecede; Eminem, M.I.A. , Justin Timberlake, Rihanna, Kelly Rowland, Timbaland, Missy Elliott, TLC, Gwen Stefani, Fergie, Busta Rhymes, Kelis, Linkin Park, OutKast, The White Stripes, Arctic Monkeys, Yeah Yeah Yeahs, Franz Ferdinand, Moby, Wu Tang Clan, Amy Winehouse ve Robbie Williams gibi isimlerle 2000’li yılların başında dans ediyoruz.

RSPC // 7 HAZİRAN ÇARŞAMBA // 21:30

Armonycoma or slt ve Ağaçkakan’dan oluşan hip-hop ikilisi RSPC ve arasında Kayra, Rinxlaya, Wodashin gibi isimlerin olduğu konuklarıyla 7 Haziran’da Babylon’da! RSPC, uzun ismiyle Roadside Picnic, Armonycoma or slt ve Ağaçkakan tarafından M4NM ile 2009’da Eskişehir’de kuruldu. İkili; Armonycoma or slt’nin raw hip-hop’tan elektronik müziğe, krautrock’tan breakbeat’e uzanan çeşitli plak ve kaset kayıtlarından aldığı sample’larla omurgasını oluşturduğu altyapıların üzerine, Ağaçkakan’ın anlamlarından kopardığı kelimelerle ördüğü, kötücül bir kara mizaha sahip şiirlerini birleştirdiği sound’unu dinleyicisiyle buluşturuyor. 2009’dan sonraki parçalarını 2012 çıkışlı Rigor Mortis ile bir araya getiren RSPC, 2016’da ilk kez plak formatında yayımladığı “Le Cafard" ve peşi sıra birçok müzisyenin katkıyla yeniden kurgulanan “Le Cafard Remixes” albümlerinden sonra geçtiğimiz Mart ayında “FFF” ile geri döndü. İsmini Brian Eno’nun manifestosu Music For Non-Musicians’tan alarak Eskişehir çıkışlı bir hip-hop klanı olarak yola çıkan ve İstanbul merkezli multidisipliner bir sanat kolektifine evrilen M4NM ve dostlarından Kayra, Rinxlaya ve Wodashin gibi özel konukların da sahnede olacağı bu performans, dinleyicisini örgütlü bir yalnızlığa davet ediyor.

CÜMBÜŞ CEMAAT // 8 HAZİRAN PERŞEMBE // 21:30

Sesi ve neşesi bol grup Cümbüş Cemaat, 8 Haziran’da Babylon’a konuk oluyor! Geleneksel müzikleri üyelerinin dokunuşlarıyla formlara bağlı kalmadan yorumlayan Cümbüş Cemaat, aynı zamanda kendi bestelerini de yapıyor. Bugüne kadar pek çok mekân ve festivalde performanslar veren grup, yönetmen Tony Gatlif’in 2017 tarihli filmi “Djam”da yer aldı ve Cannes Film Festivali’ndeki prömiyeri öncesinde sahne aldı. Ekip, kayıtlarını Shantel ile Frankfurt’ta tamamlayarak 2020’de Essay Recordings etiketiyle yayımladıkları “İstanbul” albümünü; “distopik zamanlarda bir ütopya” olarak tanımlıyor.

FEDERAL PARTY // 11 HAZİRAN PAZAR // 20:00

Hip-hop kültüründen farklı tarzları ve dansçıları bir araya getiren Federal Party, 11 Haziran’da Babylon’da! Hip-hop, house, funk, dancehall, breakbeat gibi birçok müzik türünün dansla buluşacağı gece; kültürün bir parçası olmak, yeni insanlarla tanışmak, farklı dans ve müzik türlerini deneyimlemek ve içinden geldiği gibi dans etmek isteyenleri davet ediyor. Hip-hop dans sahnesinin önde gelen isimleri ve yeni parlayan isimlerinin performanslarının yanı sıra DJ performansları da gece boyu sürecek.

51. İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ “DİSKO KLASİK” // 16 HAZİRAN CUMA // 21:30

Klasik müzikle dans edilemeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Bu akşam fikriniz değişebilir. Ülkemizin yetiştirdiği, dünya çapında saygınlık kazanmış, yeni neslin en çok aranan isimlerinden çellist Jamal Aliyev ve Avrupa’nın son yıllardaki en yenilikçi klasik müzik topluluklarından Orchester Im Treppenhaus, 51. İstanbul Müzik Festivali’nde ilki düzenlenecek Disko Klasik konser serisiyle karşınızda!

Son derece hareketli bir repertuvarın seslendirileceği parti havasındaki konser, İstanbul’un gözde eğlence mekânlarından Babylon’da, gecenin geç saatlerine kadar sürecek. Disko Klasik, klasik müzikle pekâlâ dans edilebileceğini herkese gösterecek. Aliyev’e bas gitarda Eda Kulakaç ve davulda Egemen Özkasnaklı’nın eşlik edeceği performansın ardından sahneyi devralacak 13 kişilik Alman orkestrası, topluluk için özel olarak bestelenmiş, klasik müzik ile gece kulübü kültürünü harmanlayan parçalarla müzikseverlere benzersiz bir tecrübe yaşatacak.

Jamal Aliyev, İngiltere’de Classic FM tarafından açıklanan “dünyanın önde gelen 30 yaş altı 30 müzisyeni” arasına seçilmiş bir müzisyen. Dünyanın birçok ülkesinde konser veren sanatçıya, aralarında İngiliz Filarmoni Orkestrası’nın da bulunduğu sayısız orkestra eşlik etti. Farklı kültürlerden beslenen bir özgeçmişe sahip olan Aliyev, içinde bulunduğu kültürün müzik bilgisini Batı kültürleriyle diyaloğa sokarak iki dünya arasında sanat köprüleri kurmayı amaçlayan yeni projeler üzerine çalışıyor.

Gecenin ikinci performansı olarak dinleyicilerin karşısına çıkacak Alman Orchester Im Treppenhaus, “Klasik müzik günümüzde ne yapabilir?” sorusuna yanıt arayan bir orkestra. Konser verme şeklinin sınırlarını araştırmaya yönelik bir amaçla, yeni dinleme deneyimlerine ve şaşırtıcı ânlara kapı aralayan topluluk, dinleyicilere unutamayacakları derecede eğlenceli bir klasik müzik gecesi sunuyor. Ödüllü orkestra, geliştirdikleri DARK ROOM, DARK RIDE, HYGGE, DISCO ve CIRCLES gibi formatlarla dinleyicileri klasik müzikle dansa kaldırarak bir disko atmosferi yaratıyor. Ekip, Podium Festival Esslingen, Beethovenfest Bonn, Elbphilharmonie Hamburg, Heidelberg Spring, Klang Meetback Grafenegg, Bodensee Festival, Mozartfest Würzburg, Musikfest Bremen, Festival Theaterformen, Bavarian Radio Münih gibi uluslararası mekân ve festivallere düzenli olarak davet ediliyor.

Festivalin temposu bir ân bile düşmeyecek bu özel partisi asla kaçırılmamalı.

HEY GİDİ GÜNLER // 17 HAZİRAN CUMARTESİ // 21:00

Her dizesini ezbere bildiğimiz Türkçe pop şarkılar eşliğinde 90’lara ve 2000’lere birlikte geri döneceğimiz parti “Hey Gidi Günler”, 17 Haziran Cumartesi akşamı yeniden Babylon dans pistinde! Yıllardır ev sahipliğini yaptığımız Oldies But Goldies ve Y2K Millennium Party’de olduğu gibi yeniden zamanda yolculuğa çıkıyor, 90’ları ve 2000’leri Babylon’un dans pistine taşıyoruz. Sarp Dakni ve Berke Yavuz’un kabin başında olacağı gecede; Mustafa Sandal, Tarkan, Sertab Erener, Yonca Evcimik ve daha nicesinin hit şarkılarından oluşan Türkçe pop seçkisiyle özlediğimiz yıllara dönüyoruz.

SWING PLANET GATSBY NIGHTS // 18 HAZİRAN PAZAR // 20:00

1920’lerin caz ruhunu yaşayacağımız “Swing Planet” gecesi için 18 Haziran Pazar akşamı buluşuyoruz ve Swing Planet DJ’leriyle, Swing dönemi dans adımlarına eşlik ediyoruz. İstanbul merkezli dans stüdyosu Swing Planet; caz müziğin altın çağı kabul edilen Swing dönemi danslarından; Lindy Hop, Solo Jazz, Balboa, Shag dersleri veren bir stüdyo ve topluluk olarak yola çıktı. Otantik jazz danslarını öğretmek ve yaygınlaştırmak amacıyla eğitimler ve atölyeler düzenleyen topluluk, aynı zamanda partileriyle de dans severlerin buluşmalarına ev sahipliği yapıyor.

KENDİNE HAS BABYLON SOUNDGARDEN // 24-25 HAZİRAN // 13:45

Dört tarafı müzikle çevrili bir adada, eğlencesi Kendine Has festival! Kendine Has’ın sunduğu Babylon Soundgarden, Pozitif deneyimi ile 24- 25 Haziran’da şehre dönüyor. Yapı Kredi bomontiada’da gerçekleşecek festival boyunca Athena, Melike Şahin, Can Bonomo, Islandman, Aga B, Kolektif İstanbul, Deli Bakkal, Bahr, Su Sonia, Yalnayak, Efza ve GOSS ile buluşuyoruz! Turkish Edits, Radyo Eksen DJ’leri (Gülşah Güray, Güven Yıldız, Gülşah Turgut ve Nikki Wild), Eray Düzgünsoy ve Undomondo ise Babylon ve avluda DJ setinin başına geçecek.

İki gün boyunca dört tarafı müzikle çevrilecek Yapı Kredi bomontiada'da, festival katılımcıları birbirinden farklı aktivitelere dahil olurken, festivale özel hazırlanmış menülerin de tadını çıkarabilecek.

24 Haziran Cumartesi

Athena

Can Bonomo

Aga B - Deli Bakkal - Yalnayak

Efza - Turkish Edits

Eray Düzgünsoy

25 Haziran Pazar

Melike Şahin

Islandman

Kolektif İstanbul

Bahr - Su Sonia - GOSS

Radyo Eksen DJ’leri: Gülşah Güray, Güven Yıldız, Gülşah Turgut, Nikki Wild - Undomondo

