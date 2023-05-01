Instagram ve Tiktok'ta babasını kışkırttığı videolarla tanınan sosyal medya fenomeni Alişen Olucak trafikte söz dalaşında 2 kişiyle kavga etti. Birbirine giren iki tarafta kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla Alişen Olucak, "Onlar bana vurunca ben de ikisinin hakkını verdim. İçlerinden bir tanesi bıçak çekti. Ben yetiştiğim mahalleye göre, semte göre gereğini yaptım" dedi.





Bir vatandaş tarafından kameraya alınan o anlarda iki tarafta birbirine tekme tokat birbirine girdi. Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Alişen şu ifadeleri kullandı:

""Babamla içeriklerimiz bu şekilde olabilir ama ben sokakta kavga edecek bir adam değilim. Pendik çarşıda trafikte seyir halinde aracımla müzik dinlerken 2 kişi atarlı bir şekilde 'Kardeş o teybi kapat ben yanımdaki arkadaşımı duyamıyorum' diye bağırdı. Ben araçtan indiğimde bana saldırdılar. Bizde Karamürsel sepeti miyiz? Bize vuran adama kucak mı açalım sarılalım mı? Onlar bana vurunca bende ikisinin hakkını verdim. İçlerinden bir tanesi bıçak çekti. Ben yetiştiğim mahalleye göre semte göre gereğini yaptım."

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi