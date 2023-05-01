İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş'tan olan kızı Melek Zübeyde Akkaş, ınstagram hesabından Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yer aldığı fotoğrafı paylaştı. "Geliyorlar" notuyla paylaştığı fotoğrafa binlerce beğeni gelirken babası İbrahim Tatlıses'in ne diyeceği merak konusu oldu.
Ak Parti'ye yakınlığıyla bilinen ve memleketi Şanlıurfa'dan 5. kez Ak Parti milletvekilliği adaylığına başvuran İbrahim Tatlıses, kızı Melek Zübeyde'nin Millet İttifakı'nı destekleyen paylaşımı dikkat çekti.
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi