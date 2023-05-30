Babalar Günü yaklaşırken birçok insanın aklında sorular belirmeye başladı. Babalarımızı onurlandırdığımız, sevgimizi gösterdiğimiz ve onları mutlu etmek için özel bir gün olan Babalar Günü hakkında merak edilenler nelerdir? Bu özel günün kökeni nedir ve nasıl ortaya çıkmıştır? Babalar Günü'nün tarihini kim belirledi ve hangi ülkelerde nasıl kutlanmaktadır? Peki, Babalar Günü'nde alınabilecek en iyi hediyeler nelerdir? İşte Babalar Günü ile ilgili merak uyandıran soruların yanıtları ve daha fazlası...

2023 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü her yıl haziran ayının üçüncü pazar gününde kutlanır. Dolayısıyla, 2023 Babalar Günü 18 Haziran Pazar gününe denk gelmektedir. Bu özel günü unutmayın ve babanıza unutulmaz bir gün yaşatmak için hazırlıklara başlayın.

BABALAR GÜNÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞI

Babalar Günü'nün ortaya çıkışı ilginç bir hikayeye dayanır. Amerikan İç Savaşı gazisi olan Sonora Smart Dodd, annelerin olduğu gibi babaların da bir günü olması gerektiğine inanıyordu. Babası, annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü ve bu nedenle babaların da takdir edilmesi gerektiğine inanıyordu.

Sonora Smart Dodd, babasının doğum günü olan 5 Haziran'ı Babalar Günü ilan etmek için çaba harcadı. Ancak çalışmalar yetişmedi ve kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelendi. İlk olarak 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde Babalar Günü kutlamaları gerçekleştirildi.

Babalar Günü, zamanla popülerlik kazandı ve 1966 yılında dönemin ABD Başkanı Lyndon Johnson tarafından haziran ayının üçüncü pazarı olarak resmi olarak kutlanması kararlaştırıldı. Daha sonra 1972 yılında başkan Richard Nixon tarafından Babalar Günü, ABD'de resmi bir tatil ilan edildi.

BABALAR GÜNÜNDE ALINABİLECEK HEDİYELER

Babalar Günü, babalarımızı sevindirmek ve onları mutlu etmek için harika bir fırsattır. İşte Babalar Günü'nde düşünebileceğiniz birkaç harika hediye seçeneği:

Saat: Şık bir saat, babanıza zamanı takip etme konusunda hem pratiklik hem de şıklık sunar. Gömlek: Babanızın tarzına uygun bir gömlek seçerek ona şık ve kullanışlı bir hediye verebilirsiniz. Cüzdan: Yeni bir cüzdan, babanızın kişisel eşyalarını düzenlemesine ve stilini tamamlamasına yardımcı olur. Kol düğmesi: Şık bir takım elbiseyi tamamlayan kol düğmeleri, babanıza özel ve zarif bir hediye seçeneği olabilir. Ayakkabı: Yeni bir çift ayakkabı, babanızın gardırobuna stil ve konfor katacaktır. İstanbul'da senetle telefon ve bilgisayar satan yerler 2023 Parfüm: Babanızın sevdiği bir parfümü hediye ederek ona ferah bir kokuya sahip olma imkanı sunabilirsiniz.

Bu hediye seçenekleri, Babalar Günü'nde babanızı sevindirmek için düşünebileceğiniz sadece birkaç örnektir. Babanızın ilgi alanlarına, tarzına ve ihtiyaçlarına uygun bir hediye seçmek önemlidir.

2023 Babalar Günü'nü unutmayın ve babanızı sevgiyle kucaklamak için özel bir plan yapın. Ona değer verdiğinizi hissettirmek için bir hediye seçin ve unutulmaz bir gün yaşatın!

Yenigün Haber Merkezi