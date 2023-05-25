Kılıçdaroğlu Mevzular Açık Mikrafon programı yayınlandı! BABALA TV Kılıçdaroğlu full İZLE... Mevzular Açık Mikrofon Kılıçdaroğlu fragmanının yayınlanmasının ardından milyonlarca vatandaş Kılıçdaroğlu Babala TV özel bölümünü araştırmaya başladı. Seöim öncesi vatandaşarın merakla beklediği program dün akşam yayınlandı. Peki BABALA TV Kılıçdaroğlu full izlemenin yolları neler? İşte tüm detayları Yenigün Gazetesi olarak sizler için derledik. İşte detaylar...

BABALA TV KILIÇDAROĞLU YAYININI NASIL İZLERİM?

Milyonlarca vatandaş seçime sayılı günler kala seçimde çıkacak sonucu merakla bekliyor. Oğuzhan Uğur'un daveti üzerine Babala TV'de Mevzular Açık Mikrafonu'na çıkaN Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel yayını merakla bekleniyor. Peki Babala TV Kılıçdaroğlu yayını nasıl izlenir. İzlemek için sizler için full bölümünün linkini koyduk.

MEVZULAR AÇIK MİKROFON PROGRAMIN FORMATI NEDİR?

BaBaLa TV'de 4 Ağustos 2022 tarihinden itibaren yayınlanmaya başlayan bir televizyon programıdır. Genellikle siyaset içerikli olan bu program, çeşitli konuları ele almakta olup son dönemde özellikle siyaset konularına yoğunlaşmıştır. Program, siyasetçileri konuk ederek farklı görüşlerin tartışılmasına olanak sağlamaktadır.

ÇEKİMLER 7 SAAT SÜRDÜ

Millet İttifakı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs seçimleri öncesi Mevzular Açık Mikrofon programına katıldı. Akşam saatlerinde başlayan program sabahın ilk saatlerine kadar sürdü.

AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI KATILMADI

Her partiden vatandaşların katıldığı programda Kemal Kılıçdaroğlu'nu zorlayacak birçok soru soruldu. Programa AK Parti'den katılım olacak mı diye merak ediliyordu. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu bölüme katılım göstermeyeceklerini belirtti ve programa katılmadılar.