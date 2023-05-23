Babala TV Kılıçdaroğlu fragmanı yayınlandı mı? Mevzular Açık Mikrofon Kılıçdaroğlu fragman yayınlandı mı? sorusu internet üzerinde en çok aratılan konuların başında geliyor. Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğünü yaptığı ve seçim öncesi milyonlarca vatandaşın merak ettiği programın ne zaman yayınlanacağı ve fragmanı merak konusu oldu. Babala TV Kılıçdaroğlu yayını ne zaman? Mevzular Açık Mikrofon Kılıçdaroğlu fragman yayınlandı mı? İşte tüm detaylar...

BABALA TV KILIÇDAROĞLU YAYINI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mevzular Açık Mikrafon'a konuk oldu. Oğuzhan Uğur sosyal medyadan yaptığı açıklamada gecenin geç saatinde başlayan çekimlerin sabahın ilk ışıklarına kadar sürdüğünü duyurdu. Yayın hakkında bilgi veren Oğuzhan Uğur, Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bölümün Çarşamba akşamı 21.30'da yayınlanacağını duyurdu.

MEVZULAR AÇIK MİKROFON PROGRAMIN FORMATI NEDİR

BaBaLa TV'de 4 Ağustos 2022 tarihinden itibaren yayınlanmaya başlayan bir televizyon programıdır. Genellikle siyaset içerikli olan bu program, çeşitli konuları ele almakta olup son dönemde özellikle siyaset konularına yoğunlaşmıştır. Program, siyasetçileri konuk ederek farklı görüşlerin tartışılmasına olanak sağlamaktadır.

BABALA TV KILIÇDAROĞLU FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği programın fragmanı intenet üzerinden binlerce kez aratıldı. Yarın akşam yayınlanacak bu özel bölümün fragmanı Salı günü olarak belirlendi. Oğuzhan Uğur tarafından fragman hala yayınlanmadı. Yayınlandığı andan itibaren sitemizde bulabilirsiniz...