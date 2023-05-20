14 Mayıs seçim sonuçlarını değerlendiren Babacan, “Ümitsizlik asla söz konusu değil. Üstelik ‘Nasıl olsa üçkağıt var, nasıl olsa verdiğim oy çalınıyor’ hissiyatı yanlış. Öyle bir şey yok. Bu şüphe maalesef yaygın. Özellikle eğitim seviyesi yüksek vatandaşlarımız arasında daha yaygın bir şüphe. Sosyal medyadan çok etkileniyor insanlar. Orada 10-20 tane örnek görse kafası karışıyor. Halbuki 200 bin sandık var. İtirazın olduğu 2 bin sandık var” dedi.

‘8 milyon çok büyük bir sayı’

Birinci turda oy kullanmayan 8 milyon insan olduğunu vurgulayan Babacan, “Tanıdıklarınızdan, arkadaşlarınızdan, akrabalarınızdan sandığa gitmeyen varsa evinden alın, getirin, götürün bir şekilde. Mutlaka sandığa gitmelerini sağlayın. Çünkü 8 milyon çok büyük bir sayı” çağrısında bulundu.

‘Vatandaşlık verilmemesi gerekiyor ki geri dönüş perspektifi korunsun’

Suriyeli sığınmacılarla ilgili bir soru üzerine DEVA Partisi’nin ilgili eylem planını anlatan Babacan, “Suriyelilere vatandaşlık verilmesi bu işin büyümesine ve geri dönüş perspektifinin kaybolmasına sebep oldu. Hükûmet, yaklaşık 200 bine yakın Suriyeliye vatandaşlık verdi. ‘Eğitim seviyesi şöyle olan, iş bulan, ekonomiye katkıda bulunan’ diye hiçbir kriter yok. Başka ülkelerin bir göç politikası oluyor. Türkiye’nin bir göç politikası yok. Hiçbir kriter olmadan insanlara vatandaşlık dağıtınca ‘Ben de bekleyeyim, belki sıra gelir’ diye beklemeye başladılar. Bu işin özünde; vatandaşlığın verilmemesi gerekiyor. Kanunda çok açık. 200 bin Suriyeli tek imzayla vatandaş olmuş. Bütün bu yanlışların düzeltilmesi gerekiyor ki geri dönüş perspektifi korunsun” dedi.

‘TRT Erdoğan’ı 36 saat, Kılıçdaroğlu’nu 36 dakika göstermiş’

TRT’ye de tepki gösteren Babacan, “TRT, Sayın Erdoğan’ı canlı yayında 36 saat göstermiş. Sayın Kılıçdaroğlu’nu 36 dakika göstermiş. 1’e 60 bir oran var. Halbuki devletin kanalını hepimiz finanse ediyoruz. Yaktığımız elektriğe TRT payı ödüyoruz. Ama o TRT sadece iktidar partisinin hizmetinde. Bu, doğru ve adil değil” ifadelerini kullandı.