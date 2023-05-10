DEVA Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ali Babacan, seçim çalışmaları için gittiği Siirt’in Kurtalan ilçesinde vatandaşlara seslendi. Çiftçilere vaatlerini anlatan Babacan, “Devlet olarak gübre masrafının tam yarısını karşılayacağız. Yem maliyetinin yarısını karşılayacağız. Çiftçimizin kullandığı elektriğin, mazotun tarifesini düşüreceğiz. İlk 5 yılda bütün sulama yatırımlarını tamamlayacağız. Toprağı suyla buluşturacağız. Çiftçimizin borçlarının üzerindeki faizi sileceğiz. Borcun köpüğünü alacağız. Anaparayı da 2 yıl ödemesiz taksitlere böleceğiz” dedi.

“‘Altı parti anlaşabilecek mi’ ne demek? Biz anlaştık”

Millet İttifakı’nın çalışmalarını anlatan Babacan, “Tam 2300 maddelik ortak bir politika metni hazırladık. Kurulacak hükümetin 20 tane bakanının ev ödevi hazır. ‘Acaba altı parti anlaşabilecek mi?’ diye soruyorlar. ‘Anlaşabilecek mi’ ne demek? Biz anlaştık” dedi.

5 yıllık birliktelik

Babacan, Millet İttifakı’nın seçim ittifakından ibaret olmadığını söyleyerek, “Bizimkisi, 5 yıl boyunca ülkeyi beraber yönetmenin birlikteliği. Gençler ‘Birleşe birleşe kazanacağız’ diyor ya. Aynı zamanda bu ülkeyi birleşe birleşe yöneteceğiz. Beraber olacağız ve bu ülkeyi hak ettiği en yüksek standartlara hep beraber ulaştıracağız” diye konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ